Il ricatto dei petrodollari: il Qatar blocca Volkswagen su Israele e gela 2.000 lavoratori

Un veto geopolitico in piena regola scuote il cuore industriale della Germania. Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück, già in profonda crisi e con oltre 2.000 posti di lavoro in bilico, rischia ora la chiusura definitiva. A decretare questa condanna è la Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano dell’omonimo emirato.

Il Qatar, che detiene oltre il 17% del Gruppo Volkswagen ed è il terzo azionista dell’azienda, ha deciso di bloccare un accordo strategico per la difesa. Si trattava di una collaborazione con l’azienda israeliana Rafael Advanced Defense Systems per produrre componenti del celebre sistema antimissile “Iron Dome” e veicoli militari proprio a Osnabrück.

L’illusione della riconversione militare

La fabbrica di Osnabrück ha una scadenza già fissata: entro la metà del 2027 cesserà la produzione delle cabriolet T-Roc. Senza un’alternativa industriale o una riconversione, i cancelli si sarebbero chiusi per sempre.

L’amministratore delegato di VW, Oliver Blume, pensava di aver trovato la quadratura del cerchio. Riconvertire il sito industriale alla produzione militare, alleandosi con i leader israeliani della difesa. Una lettera d’intenti era già stata firmata ad aprile. Un’operazione perfetta sulla carta, capace di salvare l’occupazione e garantire commesse statali sicure in tempi di corsa globale al riarmo.

Ma i piani industriali si sono scontrati duramente con la realtà geopolitica. Il Qatar, azionista pesante, ha detto no. Doha non tollera che una società partecipata produca armi a lungo termine insieme a Israele, specialmente con le forti tensioni mediorientali in corso.

La struttura proprietaria di Volkswagen

Il potere di veto del Qatar deriva direttamente dalla struttura azionaria del gruppo tedesco, dove lo Stato e i fondi esteri si incrociano in un equilibrio precario:

Azionista Quota di possesso (%) Ruolo strategico Porsche SE ~31,9% (diritti di voto maggioritari) Holding della famiglia Porsche-Piëch Land Bassa Sassonia 20,0% Tutela dell’occupazione locale Qatar Investment Authority (QIA) >17,0% Terzo azionista, investitore finanziario

Il prezzo della dipendenza strategica

Per anni la politica e l’industria tedesca hanno accolto a braccia aperte i fiumi di denaro provenienti dai fondi sovrani del Golfo. I petrodollari facevano comodo per finanziare la transizione elettrica e coprire i bilanci. Si è preferito ignorare che quei capitali non sono mai “neutrali”.

Ora il conto è arrivato, salatissimo. Il potere di veto concesso a un fondo sovrano straniero su tecnologie sensibili mette in imbarazzo il governo di Berlino. La Germania scopre, con un certo ritardo, che la propria sovranità industriale e di sicurezza nazionale è limitata dalle decisioni prese a Doha.

Come ha fatto notare il politico dei Verdi Omid Nouripour: “Questa decisione non riguarda solo Volkswagen, ma anche i nostri interessi di sicurezza nazionale. Se un investitore estero può esercitare un veto su tecnologie strategiche, non è più una questione commerciale, ma di sovranità nazionale.” Bravi, però bisognava pensarci prima, come in buona parte delle scelte strategiche industriali europee.

La fine della produzione della T-Roc cabriolet nel 2027 lascerà un vuoto industriale enorme. I sindacati tedeschi, storicamente fortissimi in Volkswagen, premono per una soluzione che non preveda licenziamenti di massa. Ma la conversione in fabbrica di armi aveva già sollevato polemiche interne da parte di frange pacifiste e della sinistra radicale tedesca. Il no del Qatar, quindi, si inserisce in una spaccatura sociale già profonda.

L’India ringrazia, la Bassa Sassonia trema

La reazione di Israele non si è fatta attendere. Davanti alle esitazioni tedesche, la Rafael Advanced Defense Systems sta già valutando alternative concrete. La produzione dei missili per l’Iron Dome, già parzialmente avviata negli Stati Uniti (in Arkansas), potrebbe ora essere spostata in India. Del resto le relazioni India Israele sono ottime.

Nel frattempo, a Osnabrück cala il gelo. Se l’accordo salta definitivamente, l’unica alternativa per salvare lo stabilimento è un intervento pubblico. Il Land della Bassa Sassonia, che detiene il 20% dei diritti di voto, sta valutando l’ipotesi di rilevare direttamente lo stabilimento. Ma con quali fondi pubblici, in una Germania stretta tra recessione e vincoli di bilancio? Poi, per farne cosa? Avremo una fabbrica d’auto di stato? Ma non esisteva la normativa che vietava gli aiuti di stato nella UE? Non vale per l’ex Germania Est, evidentemente.

La lezione di questa vicenda è fin troppo chiara: chi si vende al migliore offerente globale finisce per perdere il controllo del proprio destino industriale. Ora, per salvare il progetto con Israele, un altro azionista forte dovrebbe rilevare le quote del Qatar. Un’ipotesi fantascientifica, mentre i lavoratori tedeschi aspettano di capire se avranno ancora un lavoro dopo il 2027.