Il Regno Unito manda il suo sottomarino atomico più potente nel Mediterraneo

Il più potente sottomarino nucleare d’ attacco della Gran Bretagna è arrivato a Gibilterra poche ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un duro attacco contro il governo di Sua Maestà.

Lo HMS Audacious è uno dei più recenti sottomarini del Regno Unito ed è considerato uno dei veicoli subacquei più letali del mondo. La nave di classe Astute è un sottomarino “Hunter killer” utilizzato per attaccare e affondare altri sottomarini e navi di superficie con i suoi siluri ed è in grado di attaccare bersagli terrestri con i suoi missili da crociera Tomahawk.

Arrivata per la sua prima visita a Gibilterra, la nave lunga 97 metri è stata vista attraccata accanto alla USS Georgia.

L’Audacious è in grado di colpire bersagli fino a 1.200 km dalla costa con una precisione millimetrica. La sua velocità massima è di 30 nodi ed è la nave più recente della classe Astute.

La nave è anche in grado di produrre il proprio ossigeno e acqua dolce dall’acqua di mare, il che significa che è in grado di sostenere lunghe missioni senza bisogno di prendere aria. In totale può navigare immersa fino a 90 giorni.

L’arrivo della nave arriva dopo che Putin ha vietato a Boris Johnson e a molti altri membri del gabinetto di entrare in Russia. Una sorta di provocazione alla quale il Regno Unito ha risposto con questa ricollocazione delle forze navali. L’Audacious non può entrare nel Mar Nero , data la chiusura dei Dardanelli, ma può minacciare la base russa in Siria a Latakia.



