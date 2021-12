Il prezzo (immediato) delle politiche di Erdogan con la Lira

L’idea di compensare le perdite da svalutazione dei correntisti turchi in Lire porterà sicuramente a disastri nel medio/lungo periodo. Del resto qualcuno dovrà pagare per queste promesse. Alla fine si tratta di un forte aumento dei tassi di interesse, solo che è o la Banca Centrale o lo Stato a pagarli ai cittadini. Però ci sono anche dei possibili effetti a breve finora ignorati anche dal Sultano.

Secondo calcoli preliminari, le vendite di attivi stranieri contro Lire turche per mantenere la valuta al sicuro da un crollo terminale è compresa tra $ 6 e $ 13,5 miliardi di dollari, solo questa settimana.

Come riportato da Bloomberg, le attività estere nette turche sono diminuite di quasi $ 6 miliardi all’inizio di questa settimana a causa dei piani del presidente Erdogan di rafforzare la lira, suggerendo che la Turchia ha effettuato interventi più senza preavviso nei mercati dei cambi. Il “Senza Preavviso” è da intendersi nei confronti dei proprietari di asset in valuta straniera, dollari, i cui asset sono stati ceduti senza nessuna informazione per i loro proprietari.

Bloomberg osserva che mentre il governo ha affermato di non essere intervenuto, ha mentito e il ribasso di 5,9 miliardi di dollari segnala probabilmente un intervento nascosto simile ad operazioni svolte nell’arco di due anni a partire da ottobre 2018, con le banche che vendevano gli asset dei clienti in valuta per sostenere la Lira…

Come mostra Bloomberg, martedì le attività estere nette sono scese di $ 5,9 miliardi a meno $ 5,1 miliardi rispetto a $ 817 milioni di venerdì, un numero confermato separatamente dal FT. Un bello scherzo, non c’è che dire.

Le stime di altri sono ancora più sorprendenti. Secondo il sito web turco Ahval – che ha utilizzato i dati forniti da un importante economista e dal principale Partito Repubblicano Popolare (CHP) di opposizione – la banca centrale turca ha speso fino a 13,5 miliardi di dollari nelle sue riserve valutarie per aiutare a difendere la lira dalle perdite record di dicembre. e poi per aiutare a progettare un raduno questa settimana, secondo i dati forniti da un importante economista e dal principale Partito Repubblicano Popolare (CHP) di opposizione.

Quindi il “Whatever it takes” di Erdogan, e il motivo per cui la lira è risalita da 18 a 12 è perché Erdogan ha dato il via libera per drenare miliardi di asset turchi per compensare le conseguenze della sua catastrofica Erdoganomica, perché mentre l’intervento di Erdogan sul FX puntellare la lira potrebbe essere stato un segreto, tutti sanno che dietro il crollo della lira ci sono state la politica monetaria di Erdogan e le bizzarre teorie economiche.

A dire il vero, far saltare tutti quei miliardi ha funzionato, per ora: la lira si è apprezzata fino al 25% lunedì dopo il discorso di Erdogan, il suo più grande balzo giornaliero dal 1983, e questa settimana ha guadagnato oltre il 40% rispetto al dollaro.

Tuttavia, ora sappiamo che questa mossa non è stata il risultato di depositanti turchi che hanno convertito volontariamente i loro dollari in lire, ma è stato il risultato di azioni di emergenza intraprese dalle banche statali, con coinvolto anche almeno un prestatore privato, hanno affermato non meno di quattro fonti Bloomberg. Le vendite sono continuate martedì, ha detto la gente.

Nel frattempo, la migliore rappresentazione dello storico intervento di Erdogan, che doveva prima di tutto mantenere il sovrano autoritario al potere e ritardare una rivolta pubblica da parte di una popolazione arrabbiata e furiosa per il crollo dell’economia turca, è che le riserve nette turche sono diminuite di un record di $ 9 miliardi a $ 12,2 miliardi a partire da venerdì, il più grande calo settimanale dei dati che risale almeno al 2002.

Però passiamo a considerare le riserve della Banca centrale turca, come da immagine superiore. Secondo Goldman Sachs, più di $ 100 miliardi di riserve della banca centrale sono stati spesi per prevenire un disordinato deprezzamento della lira solo lo scorso anno, quando la valuta è stata messa sotto pressione dopo una serie di forti tagli dei tassi a sostenere l’economia colpita dalla pandemia. Quindi il fantasma di Carlo Azeglio Ciampi, che distrusse le riserve della Banca d’Italia in una inutile difesa della Lira italiana, che arricchì Soros, aleggia nelle Banche Centrali. Quest’anno Erdogan potrebbe utilizzare altri 165 miliardi di dollari in riserve di valuta e oro per difendere la valuta turca. Alla fine di tutta questa faccenda, momento che prima o poi emergerà, Tutte le riserve e l’oro della Turchia potrebbero essere state azzerate solo per mantenere Erdogan qualche mese in più al potere. L’effetto di un mondo dove la “Prospettiva di lungo periodo” dura un mese.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐