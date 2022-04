Il Pentagono: la Russia disturba il segnale GPS sull’Ucraina

Il Pentagono afferma che la Russia stia compiendo un’azione di disturbo dell’accesso dell’Ucraina ai segnali GPS, che potrebbe avrebbe un enorme impatto sulle capacità dell’Ucraina di navigare sul campo di battaglia e utilizzare sistemi aerei avanzati come i droni. La misura cerca di rendere inefficaci i piccoli droni recentemente inviati dagli americani.

In un’intervista di lunedì alla NBC, il generale David Thompson della US Space Force spiega come la Russia abbia preso di mira l’infrastruttura di comunicazione fornita dagli Stati Uniti: “La Russia sta interferendo con i segnali GPS forniti dagli Stati Uniti in Ucraina“, Il narratore dello spettacolo della NBC, il corrispondente del Pentagono Tom Costello, ha spiegato: “Sebbene Russia e Cina abbiano i propri satelliti GPS, la maggior parte del mondo fa affidamento sul GPS fornito dagli Stati Uniti gratuitamente“.

Il rapporto afferma inoltre che “la Russia avrebbe anche bloccato i sistemi GPS utilizzati dagli aerei civili lungo i suoi confini con la Finlandia“.

Il generale Thompson della Space Force ha descritto che i russi ci stanno facendo una “chiara dichiarazione sulla loro intenzione di minacciare le nostre capacità” – incluso lo scenario che alla fine il Cremlino potrebbe intraprendere un’azione diretta contro i satelliti GPS statunitensi nello spazio.

Inoltre, secondo il Washington Post:

Funzionari europei hanno incolpato la Russia per le recenti interruzioni dei sistemi di navigazione satellitare utilizzati dagli aerei commerciali in Finlandia e nel Mar Nero. HawkEye 360, una società statunitense di analisi delle radiofrequenze, il mese scorso ha affermato che la Russia ha bloccato i segnali GPS in Ucraina nei mesi precedenti l’invasione del 24 febbraio.

A novembre, il disturbo GPS della Russia ha interrotto i droni ucraini a Luhansk e Donetsk, ha affermato HawkEye 360. I droni Switchblade e Puma che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina utilizzano le coordinate GPS per colpire obiettivi e navigare.

Di recente è stato annunciato che gli Stati Uniti forniranno all’esercito ucraino almeno 100 sistemi di droni Switchblade, che sono utilizzati dal comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti e agiscono essenzialmente come “bombe intelligenti robotiche” – poiché sono solo “droni kamikaze” monouso che guidano il loro obiettivo tramite GPS.



