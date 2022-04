Germania: governo pronto all’esproprio delle società energetiche

Il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) sta intensificando i preparativi in ​​caso di grave crisi energetica in Germania. Una prevista modifica dell’Energy Security Act prevede che, in caso di crisi, le società che gestiscono infrastrutture energetiche critiche possono essere poste sotto amministrazione fiduciaria. In casi estremi è possibile anche l’espropriazione.

La legge lo prevedeva già, ma ora la possibilità viene resa da teorica a pratica, con le modalità di implementazione. L’emendamento è andato al voto dipartimentale all’interno del governo federale martedì. La legge sulla sicurezza energetica risale al 1975. All’epoca era una reazione alla crisi petrolifera e ora deve essere adattata alla crisi attuale che coinvolge anche il gas naturale. Autorizza il governo ad adottare le misure necessarie per mezzo di strumenti statutari in caso di minaccia imminente o interruzione dell’approvvigionamento energetico.

Il prerequisito affinché le società siano poste sotto amministrazione fiduciaria, se necessario, è che non svolgano più le loro funzioni in modo adeguato – e vi è il rischio che la sicurezza dell’approvvigionamento sia compromessa. Il ministero dell’Economia ha recentemente nominato l’Agenzia federale delle reti come fiduciaria per la filiale tedesca della società statale russa Gazprom , sulla base del diritto del commercio estero. Il governo federale può così intervenire quando società tedesche vengono acquisite da società di paesi extra UE.

Habeck ha giustificato la nomina del governo federale a fiduciario presso Gazprom Germania con rapporti legali poco chiari e una violazione delle norme di rendicontazione. Del resto vi era il rischio di un dissesto finanziario, non essendo più possibile rifornire finanziariamente Gazprom Germania da parte di Gazprombank russa.

Come “ultima risorsa”, l’emendamento all’Energy Security Act prevede anche l’espropriazione di quote societarie a condizioni chiaramente definite e ristrette, se non c’è altro modo per garantire l’approvvigionamento energetico nell’area delle infrastrutture. Anche perché cambiare proprietà non assicura che si possa avere il gas o il petrolio necessari per produrre energia.

Un altro caso sotto controllo è la raffineria di Schwedt (Brandeburgo) , di proprietà di Rosfnet, che potrebbe essere rilevata dallo stato. Il ministero sta attualmente esaminando questo. Habeck aveva affermato che si stava lavorando ad alta pressione per superare la dipendenza dall ‘”influenza russa sulle infrastrutture”. Magari dovrebbe anche lavorare per trovare il petrolio a buon mercato per far funzionare la raffineria….



