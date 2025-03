Il Parlamento dei Paesi Bassi blocca l’appoggio al Piano ReArm Europe della Von der Leyen

Duro colpo per i piani di riarmo della Commissione Europea, il famoso “ReArm Europe”. Martedì una risicata maggioranza della Camera dei rappresentanti ha chiesto al governo olandese di non partecipare al programma .

Il voto alla Camera dei rappresentanti ha evidenziato ancora una volta le divisioni all’interno del governo e rischia di indebolire ulteriormente la già limitata autorità di Schoof. Il primo ministro non appartenente a un partito non riesce a convincere i partner della sua coalizione.

Il portavoce del NSC Pieter Omtzigt ha preso la decisione finale martedì. Ha affermato che il suo partito sostiene l’Ucraina e non è contrario a ulteriori spese per la difesa, ma è contrario al finanziamento tramite debito comune e all’allentamento della norma di bilancio. Anche il VVD si oppone al modo in cui l’Europa vuole finanziare le spese, ma secondo il leader del partito Dilan Yesilgöz la situazione della sicurezza è troppo grave per ostacolarla ora.