Il Pakistan ha lanciato i missili cinesi PL15 a lunghissimo raggio contro i cacciabombardieri indiani

Il Pakistan ha affermato di aver abbattuto ben cinque mezzi aerei indiani, e sui social media circola la voce che fra questi aerei abbattuti vi siano tre Rafale un Su-30MKI e un altro mezzo non identificato, forse un MiG 29..

In realtà è difficile verificare queste voci, anche perché gli abbattimenti, per riconoscimento delle fonti pachistane, sarebbero avvenuti in territorio indiano, quindi non è possibile raccoglier le spoglie dei mezzi abbattuti. Personalmente penso che l’abbattimento diben tre Rafale, mezzi relataivamente moderni, dotati di mezzi per la guerra elettronica e di contromisure, sia piuttosto difficile,

Però ci sono tre fatti certi, di cui ci sono prove visive raccolte sul campo di battaglia:

la prima è che siano stati effettivamente utilizzati missili cinesi a lungo raggio, PL15, che hanno una gittata che può arrivare sino a 200 km nei modelli destinati all’esercito cinese, mentre quelli destinati all’esportazione, i PL15E hanno una gittata inferiore, sui 145 Km.



Meanwhile, another PL-15E has been found, bringing the confirmed use of this missile in actual combat to a total of two so far. https://t.co/ay3L5K2Ilf pic.twitter.com/J2QGH35yJq — International Defence Analysis (@Defence_IDA) May 7, 2025

La seconda è che è stato effettivamente abbattuto almeno un cacciabombardiere indiano, di origine russa, Su-30MKI, di cui sono stati trovati componenti rilevanti, fra cui le parti di un seggiolino eiettabile



NEW: Ejection seat of a crashed fighter jet found in Ramban, Indian-occupied Jammu and Kashmir. This is a Russian K-36DM ejection seat, fitted in Indian Su-30MKI fighter jets and MiG-29 aircraft. Sources: @swiftretort1, @natsecboogie pic.twitter.com/P3qeAVBoNz — Clash Report (@clashreport) May 7, 2025

Quindi che è stato abbattuto almento un Rafale , di cui è stato trovato un pezzo, con tanto di numero di serie che lo identifica come un aereo in servizio con l’aereonuatica indiana.



The #Rafale‘s tail is here, shot down by a PAF J-10C using a PL-15 BVR missile.#PL15 #5iaf pic.twitter.com/6Yz3BHsJoC — International Defence Analysis (@Defence_IDA) May 7, 2025

Ecco il Rafale matricola BS001 dell’aereonautica indiana

Quindi almeno alcuni piloti indiani sarebbero stati colti completamente impreparati di fronte aai missili a lungo raggio cinesi forniti all’India. Questo fa suonare anche un campanello dall’allarme per le aziende aereonautiche occidentali. un caccia costosissimo vale abbastanza poco, quando può essere abbattuto da un missile a lunghissimo raggio.

A questo punto era più utile un aereo da trasporto, carico di missili e con un buon radar, invece di un caccia agilissimo, che costa decine di milioni di dollari, ma che viene abbattuto da un missile lanciato da centinaia di km di distanza.