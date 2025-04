Il nuovo satellite GPS III pronto per il Lancio

Lockheed Martin ha consegnato il satellite GPS III SV08 alla US Space Force in Florida, dove sarà sottoposto ai preparativi finali in vista del lancio previsto nei prossimi mesi.

Una volta in orbita, il satellite si unirà alla costellazione GPS operativa, che attualmente comprende 31 satelliti operativi.

“Con ogni spedizione e lancio del GPS III, la costellazione GPS americana diventa sempre più resistente e precisa”, ha dichiarato Malik Musawwir, vicepresidente dei sistemi di navigazione di Lockheed Martin Space.

La continua espansione della costellazione GPS risponde alla necessità di una copertura globale continua, mantenendo le prestazioni del sistema e integrando tecnologie aggiornate, dato che molti satelliti attuali hanno superato la loro vita utile prevista.

“Siamo orgogliosi di continuare a garantire questa missione critica per la sicurezza nazionale sia con la produzione di veicoli spaziali che con la manutenzione del segmento di controllo a terra, offrendo un’esperienza senza soluzione di continuità agli operatori della Space Force”, ha aggiunto Musawwir.

Gli sforzi di modernizzazione

La Forza Spaziale degli Stati Uniti cerca di potenziare la rete di satelliti GPS per migliorare i servizi di posizionamento, navigazione e cronometraggio per le operazioni militari.

L’obiettivo è supportare movimenti di truppe e consegne logistiche più accurate in ambienti contesi.

Secondo l’azienda, i satelliti GPS III progettati da Lockheed Martin offrono una precisione tripla e una protezione anti-jamming fino a otto volte superiore rispetto ai modelli precedenti.

Sviluppato con un’architettura modulare, il sistema consente aggiornamenti tecnologici futuri per adattarsi all’evoluzione delle minacce e delle richieste di missione.

Lockheed Martin produce anche i satelliti GPS III Follow-On (GPS IIIF) di nuova generazione.

I veicoli GPS IIIF includono capacità anti-jamming migliorate, fino a 60 volte più potenti rispetto alle versioni precedenti, e un carico utile di navigazione completamente digitale.

I sistemi sono inoltre dotati di un retroriflettore laser per la precisione della geolocalizzazione e di un carico utile per la ricerca e il salvataggio.

Malik Musawwir, vicepresidente dei sistemi di navigazione della Lockheed, ha dichiarato ai giornalisti lunedì che con le due recenti missioni GPS, l’azienda ha ora solo due satelliti GPS III in deposito. I restanti due saranno pronti per il lancio quest’anno, ha aggiunto.

Dopo queste missioni, l’azienda prevede il primo lancio della variante successiva, il GPS IIIF, alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. I primi di questi veicoli spaziali, che porteranno una migliore capacità anti-jam e un segnale civile migliorato, stanno entrando nella fase di integrazione della produzione e si stanno dirigendo verso l’assemblaggio finale.

Oggi la Forza spaziale ha in orbita almeno 31 satelliti GPS operativi, dai modelli più vecchi ai più recenti satelliti GPS III. Con l’aumento delle preoccupazioni per la vulnerabilità della costellazione del servizio tra le crescenti minacce di jamming e spoofing, il servizio sta esplorando nuove opzioni per fornire capacità di posizionamento, navigazione e temporizzazione, o PNT.

Ciò include una nuova costellazione di piccoli satelliti GPS come parte di un programma chiamato Resilient GPS. Il servizio ha in appalto a tre aziende la stesura di progetti prototipo e spera di iniziare a lanciare il primo lotto di otto satelliti entro il 2028.

Allo stesso tempo, la Space Force sta concludendo uno studio più ampio sulla sua architettura PNT che definirà ulteriormente una tabella di marcia per il futuro mix di capacità PNT del servizio. L’analisi dovrebbe concludersi quest’estate.