Il medico responsabile per tutta la Florida: la cura migliore per il Covid è la libertà di parola e terapeutica

Giovedì il governatore Ron DeSantis e il responsabile medico della Florida, il dottor Joseph Ladapo, hanno messo in dubbio i trattamenti e le procedure tradizionali per prevenire la diffusione del COVID-19 e hanno sostenuto una nuova legislazione che consenta ai medici di seguire la libertà di parola e di cura senza timore di rappresaglie.

In piedi di fronte a diversi medici e membri del personale sanitario con cartelli che dicevano “Scienza non censura”, “Libertà di parola, stato libero” e “Libertà di prescrizione”, DeSantis e Ladapo hanno parlato a un gruppo riunito presso la Florida State University di Panama City per promuovere la legislazione mettendo in discussione l’uso continuato delle mascherine e l’idea degli obblighi vaccinali.

In questo contesto è stato molto interessante l’intervento del dottor Ladapo, che ha affermato di ritenere essenziale la libertà di parola per respingere quella che considera “abietta disonestà” correlata al COVID-19

“Penseresti che i miei colleghi siano stati conquistati dagli zombi per come parlavano“, . “È davvero importante avere una voce libera. La parola è la via verso la verità. Non puoi trovare la verità senza la libertà e questo disegno di legge la protegge“.

Ladapo ha quindi sollevato una maschera medica blu e ha affermato che le mascherina non hanno salvato vite. Il medico quindi ha citato due studi clinici condotti durante la pandemia che affermano che il loro usa non ha dato nessun vero beneficio durante la pandemia..

“Purtroppo, in questo momento abbiamo un paese in cui la maggior parte delle persone, inclusi (quelli)i politici di ogni parte, pensa che queste cose stiano salvando vite“, ha detto Ladapo. “Questi oggetti non stanno salvando vite. Ciò che salva vite è francamente libertà di parola e libertà di trovare la verità. Ciò che salva vite è l’immunità, il trattamento precoce e l’essere il più in salute possibile (essere).”

Nel suo intervento quindi il governatore DeSantis è stato anche più chiaro: “Siamo qui oggi per difendere davvero la pratica tradizionale della medicina“, “Quello che abbiamo visto negli ultimi due anni è stato un’istituzione medica molto politicizzata. … Molte volte, sono informati da un’ideologia politica che purtroppo ha seguito troppo da vicino persone come il dottor (Anthony) Fauci e chi ha dissentito con lui è stato minacciato di rappresaglie“.

Il progetto di legge di DeSantis non darebbe la libertà di cura assoluta, ma almeno permetterebbe ai medici di esprimer si in modo libero sui temi medici senza temere rappresaglie.

I medici del Comitato per la protezione dell’assistenza sanitaria hanno criticato DeSantis perchè la sua legge “consentirebbe agli operatori sanitari di diffondere disinformazione, trattamenti non provati e altre informazioni mediche imprecise”.

Quindi per Ladapo e DeSantis la miglior cura per il Covid è la libertà di parola totale, e di cura quasi totale, per i medici. del resto senza libertà non c’è, ne ci può essere, avanzamento scientifico efficace. Neanche nella medicina.



