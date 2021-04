Il M5s si prende anche i soldi del 2 per mille. ormai è un partito come gli altri, forse peggio

Dopo i ripetuti tentativi, per ora stoppati da Grillo, di superare il limite dei due mandati e diventare quindi “Casta politica” a tutti gli effetti, i l Movimento Cinque Stelle fa un altro passo avanti nel cammino verso la completa Piddinizzazione , accettando i contributi economici alla politica, come sottolineato da Repubblica:

Finora l’idea dell’ex movimento era quella di basarsi solo sulle donazioni da privati, micro donazioni per la verità, mica le grandi cifre che raccoglieva Renzi post Leopolda. Nessun aituo diretto dallo stato. Ora i tempi cambiano e c’è bisogno anche del 2 per mille.

Il motivo è semplice: il Movimento si deve riorganizzare, non tanto per una scalata politica, ma soprattutto per far fronte al prossimo grande problema del M5s. I suoi dirigenti sanno benissimo che, alla prossime elezioni, prenderanno una scoppola clamorosa, che siano ballottaggi nazionali o locali. quindi non possono far altro che predisporre qualche “Cuscinetto” per i futuri trombati, con la scusa di avere un’organizzazione che dia ancora loro voce. Si tratta di creare un reddito che integri quello di cittadinanza che molti di loro prenderanno. La via quindi, al fianco dell’occupazione di ogni posto possibile, è quella d’ingrassare economicamente la struttura in modo che poi possa pagare consulenze ed articoli. Insomma, si mette del fieno in cascina per le previste cattive giornate e per un’uscita di scena soft.

Intanto ci sono tensioni con Conte perchè quest’ultimo, che non è mai stato eletto quindi non ha il problema, non si è ancora pronunciato sulla Vexata Quaestio dei due mandati per i parlamentari. Qualcuno, soprattutto i vertici, spera di diventare “Casta” in modo permanente e il vecchio vincolo dei due mandati li ferma. Il M5s è stato solo un modo per permettere a un pugno di arrivisti senza scrupoli di arrivare al potere inneggiando alla “Moralità”. Avuto un po’ di potere, la “Moralità” diventa solo un grosso fastidio.



