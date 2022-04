Il “Circolo di Yuxi”, ovvero come contenere il 55% della popolazione mondiale in 4000 km di raggio

Se volessi catturare oltre il 55% della popolazione mondiale all’interno di un cerchio con un raggio di 4.000 km, quale città sarebbe il suo centro?

Nel 2013, su Reddit è apparso un post che contrassegnava un’area circolare del globo con “più persone che vivono all’interno di questo cerchio che al di fuori di esso”. Il cerchio aveva un raggio di 4.000 km (poco meno di 2.500 miglia) ed è stato chiamato il cerchio Valeriepieris dal nome utente dell’autore Ken Myers.

Come spiega Trixie Pacis di Visual Capitalist di seguito, il cerchio di Valeriepieris non è in realtà un cerchio (è stato disegnato su una mappa bidimensionale piuttosto che su un globo) e si basa su dati che sono diventati obsoleti, ma il cartografo Alasdair Rae e scoperto quello che lui chiama The Yuxi Circle, l’area più densamente popolata del mondo.

Rae ha tracciato cerchi intorno a 1.500 città in tutto il mondo per scoprire quante persone vivevano in un raggio di 4.000 km, proprio come il cerchio originale di Valeriepieris. Ha basato i suoi calcoli sui dati WorldPop del 2020, basati su una popolazione globale di 7,8 miliardi di persone.

Dei 1.500 cerchi per i quali Rae ha fatto calcoli, 148 contenevano popolazioni di 4 miliardi o più. Ha trovato molti esempi in Asia, tra cui Cina, Myanmar (Mandalay), Laos (Vientiane), Bangladesh (Chattogram), India (Agartala), Bhutan (Thimpu) e Vietnam (Hanoi), solo per citarne alcuni. Ma tra tutte, Yuxi, una città nella provincia cinese dello Yunnan, ha la popolazione più numerosa che vive in un raggio di 4.000 km: 4,32 miliardi. Il cerchio comprende oltre il 55% della popolazione mondiale, nonostante includa aree desolate come il deserto del Taklamakan, l’altopiano tibetano, la Mongolia e la Siberia meridionale.

La ricerca di Rae di ammassi densamente popolati ha anche fatto emergere cerchi notevoli oltre l’Asia. Circondavano città come Il Cairo, Parigi e Città del Messico. Considerate i cerchi appaiono piatti perché tracciati su un globo.

Il cerchio di Hanoi ha una popolazione di 4,27 miliardi (54% della popolazione mondiale). Era il secondo posto nella ricerca originale di Rae.

Il cerchio che circonda Il Cairo produce una popolazione di 2,29 miliardi. Questo cerchio raggiunge la maggior parte dell’Europa mentre contiene ancora aree popolate di India, Pakistan e Africa.

In confronto, girare intorno a Parigi produce una popolazione di 1,19 miliardi. Questo cerchio eurocentrico contiene ampi tratti d’acqua e isole scarsamente popolate come l’Islanda e la Groenlandia.

Dall’altra parte dell’Atlantico, girare intorno a Città del Messico produce una popolazione di 0,73 miliardi. È significativamente più piccolo degli altri cerchi, poiché la popolazione totale nelle Americhe è concentrata in soli tre paesi, Stati Uniti, Messico e Brasile (non inclusi in questo cerchio).

Vale la pena notare che il circolo Valeriepieris ha anche ispirato altre persone a guardare alla densità della popolazione in modi diversi. Nel 2015, Danny Quah della London School of Economics ha esaminato più da vicino il circolo Valeriepieris ed è stato ispirato a trovare il circolo più piccolo con più persone che vivono al suo interno che all’esterno. Ha stabilito che un cerchio con un raggio di 3.300 km centrato vicino a Mong Khet, in Myanmar, era il circolo più piccolo con la maggioranza della popolazione mondiale all’interno..



