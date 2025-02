Il Carbone batte il Gas Naturale in Asia 3 a 1

I sostenitori del gas naturale e della sua rapida crescita come fonte energetica potrebbero rimanere delusi, a causa di una fonte energetica molto antica.

Secondo il Global Energy Monitor (GEM), le maggiori economie asiatiche hanno in costruzione tre volte più capacità di produzione di energia elettrica a carbone rispetto a quella a gas, con il carbone che rappresenta circa il 45% della produzione di energia elettrica della regione.

Le maggiori economie asiatiche stanno sviluppando una capacità solare, eolica e idroelettrica molto maggiore rispetto a quella a gas. Secondo GEM, in 10 delle maggiori economie asiatiche sono in costruzione poco più di 1 milione di megawatt (MW) di nuova capacità energetica, con il carbone e le fonti di energia pulita che dominano le tendenze di sviluppo energetico continentale

L’energia solare rappresenta il 26%, ovvero 270.000 MW, della produzione di energia in costruzione in Asia, mentre la nuova capacità a carbone costituisce la seconda quota più grande con il 24%, pari a poco meno di 250.000 MW.

I parchi eolici e le centrali idroelettriche rappresentano un ulteriore 20% ciascuno, mentre le centrali elettriche a gas rappresentano una quota di appena il 7%, pari a 70.000 MW. Per avere un’idea, il gas naturale ha rappresentato il 43,1% della produzione di energia su scala industriale negli Stati Uniti nel 2023, l’energia rinnovabile il 21,4% e il carbone il 16,2%.

Le maggiori economie asiatiche non hanno intenzione di abbandonare il carbone, nonostante alcune abbiano obiettivi ambiziosi in materia di energia pulita. La Cina ha approvato 66,7 gigawatt (GW) di nuova capacità di produzione di energia elettrica a carbone nel 2024, con la più grande economia asiatica che sta costruendo centrali elettriche a carbone a un ritmo record nel tentativo di contrastare gli effetti della siccità sulla produzione di energia idroelettrica.

Nel 2024, la produzione di carbone della Cina ha raggiunto il record di 4,76 miliardi di tonnellate, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2023, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica cinese (NBS). Allo stesso tempo, nel 2024 sono stati avviati 94,5 GW di nuovi progetti di centrali a carbone e sono stati ripresi 3,3 GW di progetti sospesi, il livello più alto dal 2015, con un gran numero di nuove centrali a carbone che dovrebbero entrare in funzione nei prossimi 2-3 anni.

“Il governo cinese ha messo in contrasto la sicurezza energetica e la transizione energetica. Pechino ha dichiarato chiaramente che l’energia da carbone continuerà a crescere a un ‘ritmo ragionevole’ fino al 2030”, ha dichiarato a Reuters Gao Yuhe di Greenpeace.

Nel frattempo, due anni fa, il ministro indiano del carbone ha dichiarato che il Paese non ha intenzione di abbandonare il carbone dal suo mix energetico in tempi brevi. Parlando a una commissione parlamentare, il ministro Pralhad Joshi ha dichiarato che il carbone continuerà a svolgere un ruolo importante in India almeno fino al 2040, definendo il combustibile una fonte di energia economica per la quale la domanda in India deve ancora raggiungere il picco.

“Pertanto, nel prossimo futuro in India non ci sarà alcuna transizione dal carbone”, ha detto Joshi, aggiungendo che il combustibile continuerà a svolgere un ruolo importante fino al 2040 e oltre.

La Cina domina ancora le energie rinnovabili

In netto contrasto, il parco globale di centrali a carbone al di fuori della Cina si è ridotto di 9,2 GW nel 2024, rafforzando il ruolo dominante della Cina nel plasmare il futuro dell’energia a carbone.

La Cina rappresenta ora il 93% degli inizi di costruzione globali per l’energia a carbone nel 2024.

In un altro paradosso, la Cina rimane il leader globale nella produzione di energia pulita.

L’anno scorso, per la prima volta in assoluto, le tecnologie cinesi per l’energia pulita hanno rappresentato oltre il 10% dell’economia del Paese, con vendite e investimenti che hanno raggiunto i 13,6 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari), superando il settore immobiliare.

Le vendite e gli investimenti cinesi nel settore delle energie rinnovabili hanno eclissato il totale dei finanziamenti globali per i combustibili fossili, pari a 1,12 trilioni di dollari. La capacità installata della Cina per l’energia rinnovabile, compresa quella eolica e solare, ha raggiunto 1.410 gigawatt l’anno scorso, superando il carbone.

La Cina è diventata particolarmente dominante nella produzione di energia solare, avendo investito 10 volte di più dell’Europa in linee di produzione da wafer a pannelli solari. La Cina controlla circa il 95% del polisilicio e dei wafer a livello mondiale, spingendo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) a mettere in guardia sui pericoli a cui il mondo si sta esponendo affidandosi così pesantemente al Regno di Mezzo per il suo fabbisogno solare: “Il mondo dipenderà quasi completamente dalla Cina per la fornitura di elementi chiave per la produzione di pannelli solari fino al 2025. Questo livello di concentrazione in qualsiasi catena di fornitura globale rappresenterebbe una vulnerabilità considerevole”, ha scritto l’agenzia in un apposito rapporto .

L’anno scorso, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha avvertito che la sottoscrizione nazionale cinese per l’energia e altre aziende sta creando un eccesso di offerta e distorcendo i mercati globali. “Trasmetterò la mia convinzione che l’eccesso di capacità pone rischi non solo per i lavoratori e le imprese americane e per l’economia globale, ma anche per la produttività e la crescita dell’economia cinese, come la Cina stessa ha riconosciuto nel suo Congresso Nazionale del Popolo questo mese”, ha aggiunto.

Tuttavia, gli esperti prevedono che la Cina inizierà a perdere la sua egemonia nell’energia pulita. Secondo S&P Global, il dominio della Cina nell’energia rinnovabile è destinato a diminuire a causa della debolezza dell’economia interna, della lenta domanda globale, delle barriere all’esportazione e dell’eccesso di capacità. La società di rating ha previsto che la quota cinese nella produzione di moduli solari fotovoltaici (PV) scenderà al 65% nel 2030 dal 70% nel 2024, mentre la sua quota nella produzione di celle per batterie scenderà al 61% dall’80% dello scorso anno.

“Guardando al 2025, si prevede che la crescita della produzione in Cina rallenterà in risposta agli attuali problemi di sovraccapacità, portando a un’impronta di produzione più diversificata nel settore delle tecnologie pulite entro il 2030”, ha dichiarato S&P.