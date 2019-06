IL CAPO TECNICO TESLA… LAVORA MOLTO POCO. COME FA A SEGUIRE LO SVILUPPO?

Una piccola, ma significativa, notizia è trapelata tramite Zerohedge. Il CTO, il massimo dirigente tecnologico di Tesla, J.B. Straubel, pare che si veda ormai molto poco dalle parti dell’Ufficio della Tesla a Paolo Alto. Inoltre, come appare dal seguente documento, ha venduto le opzioni di acquisto delle azioni della società, scadenti fino al 2022, per 3 milioni di dollari ora:

Inoltre Straubel, secondo quanto detto dai suoi stessi collaboratori, è stato piuttosto assente negli ultimi 6-8 mesi, pur avendo preso parte ad alcuni eventi pubblici. La non presenza e la vendita delle opzioni è un indice che uno dei massimi sviluppatori della tecnologia non si attende un aumento dei prezzi nei prossimi 24 mesi. Non una buona notizia per gli azionisti.

Inoltre Barclays ha abbassato le proprie stile sul titpo da 192 a 150 dollari, e questo in una prospettiva media, o ottimale. Nel caso in cui la società si riducesse invece a produrre esclusivamente un’auto di nicchia , legata ad uno specifico, minimo, settore, il prezzo per azione si ridurrebbe ulteriormente a 133 dollari per azione.

La società è in un settore di sicura crescita, ma ha difficoltà di management e di espansione. Solo nel 2018/2019 hanno lasciato la società :

il CFO, responsabile finanziario;

il capo dell’ufficio legale;

il direttore della produzione;

il direttore delle vendite internazionali;

il responsabile della comunicazione;

Il capo contabile;

il tesoriere;

il responsabile per la guida autonoma;

il responsabile vendite in Europa

Al fianco di queste figure hanno lasciato una miriade di tecnici di qualità e di rango. Chiaramente , in una organizzazione complessa, nessuno è indispensabile e tutti possono essere sostituiti, ma, con cambiamenti di questo tipo, vengono a sorgere dei dubbi sia sulla continuità progettuale dell’azienda sia sulle sue prospettive economiche. Se non ci crede chi è dentro, perchè devono credervi gli esterni.



