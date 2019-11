Il calo dei giornali

https://www.youtrend.it/2019/11/21/in-italia-si-leggono-sempre-meno-quotidiani/

Questi cambiamenti qualche riflessione la meritano.Quasi tutti giornali han perso copie ma non nello stesso modo. I i giornaloni (Corriere, Repubblica e la Stampa) dal 2003 hanno perso 2/3 dei lettori che è tanto. Le cause sono 2 una confessabile. l’altro assai meno. Cominciamo dalla primo, la versione secondo cui la colpa è dell’ignoranza che avanza collaborata dalla loro sempre minore presa sulle opinioni non è vera. Direi piuttosto il contrario è l’avanzare delle tecnologie in Internet che rende per certi aspetti antiquato il giornale. la conferma di questo è il vero e proprio crollo del Sole 24 ore ( ridotta dal terzo all’ottavo posto della classifica ed ad un quinto delle copie vendute) che si rivolgeva ad un pubblico più colto e informatizzato.