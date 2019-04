Ieri ha volato per la prima volta il più grande aereo al mondo!

Ieri nel deserto del Mojave negli USA è decollato il più grande (inteso come apertura alare) aereo al mondo, l’esamotore Stratolaunch, parte di un sistema per il lancio dei satelliti dalla stratosfera.

Ecco un video dello straordinario volo

In questa immagine una proporzione fra l’apertura alare dello Stratolaunch e quella degli altri aerei più grandi al mondo.

L’aereo, con questa straordinaria apertura alare, è stato studiato per lanciare dei piccoli satelliti nell’orbita terrestre bassa. Queta operazione viene svolta dai razzi Pegasus XL, sviluppati sin dagli anni novanta dalla Northrop per il lancio da mezzo aviotrasportato.

Il razzo Pegasus XL è dotato di tre stadi per il raggiungimento di orbite basse. Il fatto di poter partire da livello stratosferico, con anche resistenza aerodinamica molto superiore, viene a favorire l’aumento del carico utile rispetto al peso del razzo. Per rendere ancora più redditizio il volo lo Stratolaunch porta fino a tre razzi Pegasus XL.

In questo modo potrebbe essere realizzato un sistema di piccoli satelliti non geostazionari con finalità che vanno dall’osservazione della superficie per finalità commerciali ed istituzionali alla copertura mondiale delle telecomunicazioni con satelliti non geostazionari. La base del progetto è l’economicità dell’operazione, che può avvenire a costi molto più bassi rispetto al lancio con vettori ordinari.



