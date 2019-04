Chi chiederà mai conto alla Fornero ed ai suoi mandanti delle sue parole?

posted by admin

Vi presentiamo questo breve montaggio video di brani di interviste dell’ex ministro Fornero fatto dal sempre ottimo Inriverente, di cui nessuno le ha mai chiesto conto.

prima la lacrimosa tagliatrice;

quindi la orgogliosa salvatrice della Patria e dell’Euro, fatto poi successivamente smentito;

quindi la fredda esecutrice degli ordini della BCE, lettera per lettera;

infine ritorna colei che si vanta di aver salvato l’euro, tagliando le teste inutili perchè tali. Certo dietro le posizioni inutili ci sono persone, ma bisogna eliminarle

Non ha mai risposto verso gli italiani del suo operato, fatto in obbedienza diretta della BCE. A questo punto a che serve la democrazia, votare , etc?



