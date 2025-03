Idrogeno: la tedesca RWE fornirà 30.000 tonnellate di Idrogeno/anno a Totalenergies

La più grande utility tedesca RWE fornirà idrogeno verde alla multinazionale francese del petrolio e del gas TotalEnergies in un accordo di 15 anni a partire dal 2030, in uno dei più grandi accordi di questo tipo a livello globale.

RWE fornirà circa 30.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno a TotalEnergies dal 2030 al 2044, ha dichiarato mercoledì il gigante tedesco delle utility. L’idrogeno verde di RWE sarà utilizzato nella raffineria di Leuna di TotalEnergies in Germania per ridurre le emissioni di carbonio dell’impianto.

L’accordo di offtake per l’idrogeno verde è la più grande quantità di idrogeno a impatto climatico mai stipulata da un elettrolizzatore in Germania, ha dichiarato RWE.

L’idrogeno verde sarà prodotto nell’impianto di elettrolisi da 300 megawatt (MW) di RWE a Lingen, nella Germania occidentale. L’accordo fa della raffineria Total di Leuna un cliente di riferimento per l’impianto di elettrolisi di RWE.

“L’accordo è un segnale per il mercato tedesco, in quanto i fornitori di carburante, come le raffinerie, sono incoraggiati a ridurre gradualmente le loro emissioni di gas serra nel tempo”, ha dichiarato RWE.

L’accordo con RWE arriva settimane dopo che TotalEnergies e Air Liquide hanno dichiarato di voler investire complessivamente più di 1,09 miliardi di dollari (1 miliardo di euro) in due progetti di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde nei Paesi Bassi, nell’ambito degli sforzi della supermaggioranza francese per ridurre le emissioni delle sue raffinerie nell’Europa nord-occidentale.

In base all’accordo, le società costituiranno una joint venture al 50% che costruirà e gestirà un elettrolizzatore da 250 MW vicino alla raffineria di Zeeland.

Nell’altro progetto congiunto, TotalEnergies ha firmato un contratto di tolling per 130 MW da dedicare alla produzione di 15.000 tonnellate all’anno di idrogeno verde presso il progetto di elettrolizzatore ELYgator di Air Liquide da 200 MW a Maasvlakte, per la piattaforma TotalEnergies di Anversa.

I piani di TotalEnergies per una maggiore produzione di idrogeno verde e uno dei progetti in cerca di sovvenzioni arrivano mentre gli analisti avvertono che l’idrogeno verde non diventerà competitivo dal punto di vista dei costi per molto tempo.

L’idrogeno verde farà fatica a competere a livello di prezzo con l’idrogeno grigio ricavato dal gas naturale almeno fino al 2050 , molto più a lungo di quanto previsto in precedenza, ha dichiarato la società di ricerca BloombergNEF nel dicembre 2024.