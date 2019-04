I Tre Volti di Cuba di Riccardo Cascone

Abbiamo il piacere di presentarvi il libro “I tre volti di Cuba” di Riccardo Cascione. Nato a Torino nel 1961. Giovanissimo ha iniziato a scrivere “jingles” pubblicitari e testi radiofonici. Superato l’esame siae, è diventato un autore professionista. La sua passione per la scrittura si è concentrata soprattutto sul settore fumettistico e cinematografico. Per più di venticinque anni ha svolto l’attività di investigatore privato. Ha realizzato recensioni e articoli per varie riviste. Ha pubblicato Le vie del Cielo, un’appassionata biografia sulla vita e le opere di Guglielmo Marconi. Di recente ha scritto un soggetto per un thriller da cui è nato il romanzo San Giorgio e il Drago. Grazie alla sua esperienza professionale, alla sua vita e ai suoi viaggi ha maturato una conoscenza dell’animo umano che emerge nella descrizione, a volte quasi maniacale, dei personaggi e delle scene che ama raccontare, rendendole audacemente vive e reali.

Cuba, 1957-1958. Gli ultimi due anni che hanno cambiato il volto di una nazione regalando l’immortalità a personaggi che, con il loro ricordo, hanno segnato la memoria di intere generazioni: Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camillo Cienfuegos hanno scritto pagine indelebili sulla sorte di una delle più straordinarie isole dei Caraibi. Forse mai come allora, una rivoluzione e un luogo sono entrati nell’immaginario collettivo con così tanto romanticismo, nonostante le drammatiche vicende trascorse. Cuba è lo scenario in cui si muovono i protagonisti della storia narrata da Riccardo Cascone, in cui “la cornice del mare, la città dell’Avana, il popolo cubano” rappresentano il contesto migliore per condurre il lettore “in questa romantica, surreale e travolgente avventura”. Storie appassionate, personaggi leggendari e la nascita di generi musicali che hanno fatto ballare il mondo intero sono descritti con linguaggio profondo e imprimono nel nostro cuore il segno di un’isola che, nonostante gli anni trascorsi, sembra essersi fermata nel tempo.



