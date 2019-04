ELEZIONI SPAGNOLE: AVANTI IL PSOE, MA OTTIMA PRESTAZIONE DI VOX

Lo spoglio delle elezioni anticipate in Spagna è ancora in corso, e non riferiamo i valori dei sondaggi, molto approssimativi, ma di spogli, anche se parziali.

Iniziamo dicendo che l’affluenza è stata altissima, oltre il 75%, 5 punti in più delle elezioni precedenti. I risultati attuali sono relativi al 57% dei voti spogliati. e sono i seguente:

VOX è al limite del 10% che potrebbe superare (anzi nelle ultime proiezioni lo ha superato), il PSOE è al 29%, il Partido Popular al 16,7%, il risultato più basso della sua intera storia, UP, il partito di Iglesias di sinistra radiccal al 14%, Ciudadanos (ALDE) al 15,1

Alcune conseguenze:

Nè sinistra nè destra hanno la maggioranza. La sinistra potrebbe sfiorarla, ma mancarla per un pugno di voti, Il Centrodestra è più lontano dall’obiettivo anche se VOX arriva al 10%. L’unica vera maggioranza sarebbe la Grosse Koalitione PSOE e PP.

Con VOX per la prima volta la destra identitaria si presenta alle elezioni ed arriva al 10%. Ora avrà spazi ufficiali, televisivi, e si presenterà alle europee con l’avvallo di una rappresentanza in parlamento. Non credo che farà numeri inferiori alle prossime europee. Prima nella penisola iberica non vi erano partiti identitari, ora iniziano a nascere e non possono che crescere.



