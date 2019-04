FIORAMONTI (M5S) COME FOSSE ANTANI

Ancora con questa Greta!!!

Dobbiamo registrare l’iscrizione d’obbligo tra i gretini del grandissimo economista, statista, luminare de LASCENZA LORENZO FIORAMONTI, uno che sposa l’agenda SOROS-GATES della pupa teleguidata Santa Greta da Oslo.

La mediocre emissaria dei mondialisti:

fa proseliti nell’ala globalista dell’M5S.

Speriamo che Di Maio faccia un bel repulisti dopo le europee.

Dietro quelli che potrebbero essere sani principi, abbiamo lo smantellamento della migliore azienda italiana (su cui Fioramonti ha messo gli occhi):

Non vorrei che dipendesse tutto dalla volontà ultima e suprema del Partito dei Francesi.

Meno male che ci pensa Antani a dare una svegliata al sopravvalutato parlamentare pescato dall’albo degli “Amici di Greta”:

Tanto che ci siamo perchè non regaliamo alla Francia sia l’Eni (e i pozzi da questo gestiti in Libia, Egitto e in altre parti del pianeta) sia i giacimenti petroliferi italiani?

Si parla di circa 300 anni di autosufficienza del paese:

Per non parlare dei 120 anni dello share oil:

In pratica potremmo essere una Potenza energetica mondiale:

Dietro questo settore ci sono Eni, Snam, Agip è oltre un centinaio di aziende di sub-fornitura (per oltre 150.000 addetti diretti ed indiretti).

Vogliamo scherzare?

Via via! RIPULIRE.. ..

Ad maiora.