“I tassi negativi sono incostituzionali”: i tedeschi non mollano nella loro guerra aa

Un’intervista sulla prima pagina della Welt tedesca ci prepara al prossimo capitolo della guerra fra Germania e BCE: i tassi negativi. Intervistato il professor Paul Kirchhof , docente di diritto pubblico ed ex giudice della Corte Costituzionale tedesca non ha problemi nel presentare come mai, secondo lui, i tassi negativi della BCE sono contrari alla costituzione tedesca, per cui la Bundesbank dovrebbe essere obbligata ad abbandonare questa politica, spaccando quindi la Banca centrale, o ponendo un veto contro i tassi negativi. Una mossa che si tradurrebbe in una pericolosa stretta monetaria per i paesi del sud Europa, con l’apertura di una crisi economica e politica che si affiancherebbe a quella con i paesi dell’est per la violazione dello”Stato di diritto”. Un mix esplosivo.

Vediamo un estratto dell’intervista:

Welt: E i tassi di interesse negativi?

Kirchhof: Con questa misura, la BCE fa un grande passo avanti: anno dopo anno toglie lo 0,5% ai risparmiatori attraverso la sua politica dei tassi di interesse senza dare loro nulla in cambio. La BCE dispone arbitrariamente il trasferimento di proprietà da mani private a mani pubbliche. Non ha il diritto di fare qualcosa del genere,è una presunzione eccessiva delle sue competenze. Con il tasso d’interesse negativo, il risparmiatore viene espropriato, sebbene lo Stato non possa in linea di principio espropriare la proprietà privata. Questo è incostituzionale e contraddice anche il diritto europeo. La garanzia della proprietà privata è la garanzia della base economica della libertà individuale.

Die Welt: Il risparmiatore può dedicarsi a forme di investimento redditizie come azioni o immobili.

Kirchhof: L’argomento secondo cui il risparmiatore semplicemente ha persoi un’opportunità d’investimento torna spesso, ma questa visione è sbagliata. Prendi un contadino che produce vino. Il mercato decide se fa vendite e profitti. Ma se lo stato pota le viti in modo tale che non producano più frutti, allora sarebbe una violazione della libertà di proprietà. E se lo Stato toglie anno dopo anno qualche pezzo di vite al vignaiolo, allora si tratta di una privazione della sostanza della proprietà, che la costituzione non consente. Dire al risparmiatore di investire in azioni o in arte è come dire all’enologo di produrre birra o vendere invece succhi di frutta. Ma questo non è affatto il suo lavoro.

Die Welt: Karlsruhe alla fine ha dichiarato parzialmente incostituzionale il programma di acquisto di obbligazioni nel 2020, per cui la Commissione UE sta minacciando la Germania con procedure di infrazione. Questo aumenterà la conflittualità europea?

Kirchhof: Se questa procedura d’infrazione avrà luogo, cosa che la prudenza delle persone coinvolte potrebbe ancora evitare, alla fine la Corte di giustizia europee deciderà se la decisione della Corte di giustizia (di autorizzare il QE) abbia violato il contratto europeo. Quindi dovrebbe giudicare sul proprio operato. Ciò contraddirebbe la tradizione del giudice indipendente e imparziale, che abbiamo non solo in Germania, ma anche nella tradizione giuridica di tutti gli Stati membri. La Corte di giustizia sta perdendo la sua autorità – tra tutte le cose, in una fase in cui alcuni governi dell’Europa orientale sono accusati di mancanza di legalità. E ora abbiamo pure che il pensiero che il governo federale dovrebbe influenzare i giudici.

Die Welt: La politica monetaria espansiva aiuta l’Europa meridionale, Francia compresa. Questa solidarietà non è più importante dei conti bancari dei singoli cittadini?

Kirchhof: La ridistribuzione del reddito non meritato è stata de solidarizzata. Il donatore critica che è troppo, il ricevente che è troppo poco quello che viene dato. Il diritto agli interessi sul risparmio deriva non solo dalla Legge fondamentale, ma anche dal diritto europeo. Questo è lo stesso su questo punto. La domanda è come si fa valere questo diritto. Il governo federale, che è vincolato dalla Legge fondamentale, deve lavorare per garantire che l’ingiustizia non si verifichi. E il presidente della Deutsche Bundesbank in quanto membro del Consiglio della Bce deve porre il veto.

Quindi per il professor Kirchhof l’unica via è tornare agli interessi positivi, mossa che significherebbe una stretta monetaria forte ed insostenibile per i paesi del sud Europa. Alla fine ha ragione nel dire che per chi da i soldi dati sono sempre troppi, e per chi li riceve troppo pochi. Questo discorso, che porterà a una nuova causa di fronte alla Corte Costituzionale di Karlsruhe, l’ennesimo conflitto fra Germania e BCE. Vedremo come finirà.



