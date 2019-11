I TASSI DI INTERESSE NELLA STORIA: SONO QUELLI ATTUALI COSI’ ECCEZIONALI?

Vi presentiamo un’interessante infografica,c he abbiamo parzialmente tradotto in italiano, nella quale vengono presentati gli interessi dei titoli pubblici nella storia, partendo dal 1350 con i titoli Olandesi perpetui, passando quindi a quelli della Repubblica di Genova del XVI XVII secolo, per poi passare ai titoli del regno Unito e quindi USA. In questo modo si sono dati titoli che, almeno parzialmente, nel proprio periodo storico, sono stati significativi come riferimento del mondo occidentale. Se può stupire la presenza di Genova possiamo ricordare che fra il XVI ed il XVII secolo il Nord Italia era il cuore finanziario d’Europa, con la Borsa Cambi di riferimento mondiale prima a Piacenza fino al 1621 e da quell’anno a Novi Ligure, ora Piemonte ma all’epoca territorio genovese.

Vediamo che quindi ci sono stati anni di interessi bassi anche in epoca pre-moderna, corrispondenti con momenti di inflazione ormai bassa e di stagnazione economica. Quindi la situazione attuale non è completamente nuova, ma deve comunque essere preoccupante.