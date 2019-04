posted by Fabio Lugano

Intervista per il canale Italia News di Fabio Lugano per parlare dei saldi settoriali e di come la loro evoluzione possa indicare un diverso stato dell’economia. Il confronto fra l’andamento del settore privato, di quello pubblico e dell’estero presenta la diversa struttura economica dei paesi europei e la qualità delle diverse politiche economiche svolta dai singoli paesi.



