I problemi della Germania? Un modello export led verso i paesi sbagliati

L’andamento del PMI tedesco è molto particolare, peggiore di quello francese o italiano, ed ha raggiunto dei livelli molto bassi:

Anche gli ordini sono in calo, ed in questo caso inaspettato, come indicano dati dei giorni scorsi.

Si parla di crisi del commercio internazionale, di crisi del BRIC e dei mercati emergenti, ma i mercati emergenti sono tutti uguali? Vediamo il PMI di alcuni paesi significativi per la Germania, come indicatore previsionale della crescita.

Il PMI tedesco è molto, ma molto peggiore di altri paesi, perfino della Cina, perfino di un paese maturo come il Giappone. Addirittura si vede un rimbalzo del PMI cinese. Quindi la Germania sta portando al ribasso il “Mood ” mondiale, è il covo del pessimismo economico.

Secondo noi questo è dovuto a due fattori:

il primo, strutturale europeo, legato proprio a come è stata concepita l’economia europea a specchio distorto di quella tedesca, tutta puntatat sulla compressione dei consumi, dei servizi e sulla concorrenza fiscale. Questo comporta l’impossibilità di fare politiche anticicliche e lo stiamo vedendo proprio ora;

in secondo, congiunturale, legato ad una politica export led concentrata su alcuni paesi in espansione che però, in questo momento, segnano il passo.

Ora la Germania ha strutturalmente puntato moltissimo su Cina e Turchia, ma il rallentamento del primo e la crisi del secondo ne stanno segnando un momento di stasi, come si vede da queesto grafico del IIF.

La contribuzione alla crescita dell’export di questi paesi, soprattutto della Turchia è calata fortissimamente nella seconda metà del 2018, quando proprio si vede il maggior rallentamento dell’economia tedesca.

Ora la crisi turca viene da lontano ed è soprattutto una crisi di crescita legata ad un eccesso di credito, diciamo una crisi che ricorda un po’ quella greca del 2010, ma magari su questo scriveremo in seguito un articolo separato, legato anche al ciclo di Frenkel. Quello che però volevo brevemente indicare è come le cause che colpiscono così duramente la Germania potrebbero non traslarsi totalmente sugli altri paesi europei, o farlo solo per via mediata ed inferiore. Berlino ha delle cause proprie per gli attuali problemi.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐