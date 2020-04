I MIGLIORI PAESI AL MONDO (COME GESTIONE E COMPETIVITA’) FANNO BEN ALTRO RISPETTO A NOI! COME MAI? (di Marco Santero)

Rilancio con piacere questo video di Byoblu del ministro della difesa israeliano che si commenta da solo:

e questo sulla situazione in Svizzera sempre di Byoblu:

Senza polemiche mi sembra veramente strano che questi paesi, ma anche Svezia, Danimarca, Corea del Sud, Singapore, ecc. stiano portando avanti politiche sanitarie assolutamente diverse sul Coronavirus.

Come il governo italiano e così diverso nella gestione? Come mai la Cina con 1.400.000.000 di abitanti concentrati come formiche in città mostruosamente inquinate e con livelli igienici “molto scarsi” ha “chiuso” meno del 5% del suo territorio e apparentemente ha avuto molti meno morti di noi?

Sono alcune domande cui sarebbe il caso di rispondere!

SEMBRA QUASI…….CHE IN ITALIA CI VOGLIANO TENERE SEGREGATI FINO ALLA DEFINITIVA APPROVAZIONE E ATTIVAZIONE DEL MES E IL CORONAVIRUS VENGA USATO COME CLAVA PER PRENDERCI PER PAURA E FAME.

In merito allego l’intervista a Crosetto, persona splendida e di ottima competenza economica e macroeconomica, che spiega in modo perfetto svariati punto “oscuri”… mi tieni aperti i supermercati con le cassiere a 1,5 metri una dall’altra con in mezzo i clienti con cui si scambiano per ore e ore soldi, ecc., ma artigiani che lavorano addirittura da soli o aziende con capannoni giganteschi e operai distanziati di decine di metri devono stare chiusi minimo 2 mesi..??? Soprattutto Crosetto spiega in modo perfetto la catastrofe che ci attende a livello occupazionale e produttiva e le gravissime colpe in questo del governo che a fronte di un blocco produttivo IMPOSTO PER LEGGE da come soluzione solo la possibilità di fare debito……..no comment, mentre gli altri paesi stanno dando GIUSTAMENTE finanziamenti pubblici a fondo perduto per salvare occupazione e attività produttive!!

Rilancio anche questa splendida rassegna stampa di Byoblu che fa sapere cose che giornali e tv oscurano come quella sulla Svezia e quella della Federazione Unitaria Stampa Italiana contro Burioni & C.!! Inoltre la notizia di Conte che, con ampio anticipo, ha acquistato una marea di dispositivi per se e i propri collaboratori a Palazzo Chigi, mentre ribadiva che i dispositivi non servivano..……non ci sono parole…”perché io sono io e voi non siete un ca….” diceva il Marchese del Grillo.

https://www.youtube.com/watch?v=OyFbz87kVPM

Vi allego in merito uno sfogo in diretta che é scappato durante Radio Radio (un’emittente che sta facendo ottima informazione alternativa)……….l’informazione seria ormai, fortunatamente, sta reagendo allo strapotere dei Virologi del O.M.S. che in Italia vogliono dettare la linea alla stampa oltre che a un Governo e una maggioranza inetti (o peggio) che ha delegato ad essi la propria funzione:

https://www.youtube.com/watch?v=BplRKrfD9G4

Sarebbe il caso che i virologi tornassero nei laboratori a capire cosa è successo invece di comandare e dominare l’Italia”…. come hanno fatto e stanno facendo per la totale assenza di un dibattito serio in cui fosse la politica a decidere su come gestire la crisi cercando di non far morire di fame e stenti milioni di italiani invece che alcune decine di migliaia di persone già a forte rischio che, per essere salvate, dovevano essere immediatamente messe in sicurezza, come hanno fatto in Israele ad esempio?

Noi ITALIANI siamo l’unico esempio al mondo di cultura che è riuscita per 25 secoli a produrre in ogni periodo capolavori assoluti che l’Unesco ha inserito nel patrimonio MONDIALE.

Questa incredibile civiltà sta scomparendo e estinguendosi progressivamente prosciugata da una assurda AUSTERITY PLURIDECENNALE che sta togliendo sangue (denaro) all’organismo (Italia) contro tutte le basilari leggi MACROECONOMICHE che, matematica del “salumiere” alla mano, spiegano con sconvolgente evidenza che per diminuire il rapporto debito / PIL bisogna spendere e più si spende (in modo sano e produttivo) più migliora il rapporto, cioè si RISANA IL PAESE!! L’UNICO VINCOLO E’ CONTROLLARE IL TASSO DI INTERESSE PER CUI SERVE UNA BANCA CENTRALE PROPRIA A CALMIERARLO, INSIEME A BANCHE E ENTI PUBBLICI (ESEMPIO L’INPS) CHE INSIEME AI RISPARMIATORI ITALIANI POSSIEDANO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO, COME ACCADEVA FINO AL 1981!

Il Coronavirus sarà il punto di svolta per l’Italia: O SI RISORGE CON TECNICI COMPETENTI E PATRIOTTICI OPPURE SI DIVENTA MISERABILI SERVI DEI TEDESCHI, COME ACCADDE DOPO LE INVASIONI BARBARICHE PER 1 MILLENNIO (ALLORA ERANO TRIBÙ GERMANICHE AVIDE DELLA NOSTRA RICCHEZZA E QUALITÀ DELLA VITA CHE LORO SI SOGNANO ……….. ESATTAMENTE COME OGGI), CON QUESTO GOVERNO DI TRADITORI DEL PAESE! VOGLIAMO FARCI UN ALTRO MILLENNIO DI SCHIAVITÙ?



