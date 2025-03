I Dazi al Canada potebbero creare dei problemi alle forniture di Uranio per le centrali USA

Le minacce daziarie del Presidente Donald Trump potrebbero far aumentare il prezzo dell’uranio utilizzato per alimentare i reattori nucleari statunitensi, con effetti a catena su una tenue rinascita del nucleare stimolata dalla crescita dei centri dati ad alto consumo energetico.

Gli Stati Uniti ricevono più di un quarto del loro uranio dal Canada, più di qualsiasi altro Paese. Questa settimana l’amministrazione Trump ha imposto nuove tariffe sull’uranio e altri beni al Canada, che ha subito messo in pausa dopo un calo del mercato azionario e una svendita.

Questo potrebbe contribuire agli sforzi per costruire una fornitura di uranio nazionale.

È troppo presto per sapere quale sarà l’impatto esatto sull’industria dell’energia nucleare statunitense se i dazi dovessero avanzare. Potrebbe essere un elemento che influisce sugli sforzi per creare un approvvigionamento nazionale di uranio, che ha ottenuto un sostegno bipartisan e l’interesse delle principali aziende tecnologiche. Ma nel breve termine, gli Stati Uniti fanno ancora affidamento sul loro vicino settentrionale per mantenere in funzione i reattori.

Trump ha proposto una tariffa del 10% sui prodotti energetici provenienti dal Canada, ma ieri ha annunciato che sarà sospesa almeno fino al 2 aprile. La canadese Cameco, uno dei maggiori produttori di uranio al mondo, ha avvertito che le tariffe porteranno inevitabilmente a un aumento dei prezzi.

“È un po’ l’ABC dell’economia capire quale sia l’impatto dei dazi in questa situazione”, ha detto il direttore finanziario della Cameco Grant Isaac in una conferenza stampa del 20 febbraio. Secondo Isaac, un dazio del 10% porterebbe a un aumento del 10% dei prezzi dell’uranio, sia esso proveniente dal Canada o da altri Paesi. “La storia ci dice che i Paesi che non applicano il dazio aumenteranno semplicemente i loro prezzi di offerta fino a poco meno del 10%”, ha detto. Contattato per un commento questa settimana, un portavoce della Cameco ha dichiarato che i commenti di Isaac sulla telefonata sono ancora validi.

Il Nuclear Energy Institute, un’associazione di categoria con sede a Washington, è stato evasivo quando gli è stato chiesto in che modo le tariffe potrebbero influire sull’industria dell’energia nucleare statunitense. “Siamo d’accordo in linea di principio sul fatto che si debbano intraprendere azioni per liberare il dominio energetico dell’America e proteggere la nostra sicurezza nazionale, creando al contempo un’economia solida che stimoli la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, queste misure potrebbero ostacolare la crescita e l’innovazione nel settore energetico e la capacità del Paese di raggiungere il dominio energetico”, ha dichiarato in una nota inviata via e-mail Doug True, vicepresidente senior dei servizi tecnici e normativi e chief nuclear officer.

I prezzi dell’uranio sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, con un crescente interesse per l’energia nucleare, anche da parte di Google, Amazon, Microsoft e Meta, che cercano l’energia nucleare per alimentare i nuovi centri dati AI. L’aumento dei prezzi dell’uranio ha incentivato la ripresa dell’estrazione dell’uranio negli Stati Uniti, con la prima miniera aperta in quasi un decennio, avviata l’anno scorso vicino al Grand Canyon. La guerra Russia-Ucraina è un altro fattore, e l’anno scorso l’amministrazione Biden ha vietato le importazioni di uranio dalla Russia, un altro importante fornitore.

“Perché dipendere da nazioni straniere quando gli Stati Uniti hanno la capacità, le risorse e la tecnologia per diventare indipendenti dal punto di vista energetico, soprattutto nel settore nucleare?”, afferma Jay Yu, presidente di LIS Technologies, un’azienda statunitense che si occupa di arricchimento laser dell’uranio.

Ma anche se gli Stati Uniti costruiscono la loro catena di approvvigionamento nazionale, sono ancora limitati dalla geografia. Gli Stati Uniti detengono solo l’1% delle riserve mondiali di uranio, mentre il Canada ne possiede circa 10 volte tanto. “Le tariffe minaccerebbero l’approvvigionamento di uranio in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di espandere il loro dominio nucleare”, ha scritto Gracelin Baskaran, direttore del Programma di Sicurezza dei Minerali Critici del Center for Strategic and International Studies, in un’analisi di fine gennaio.

In realtà la ricaduta economica dell’aumento dei prezzi dell’uranio sui prezzi energetici saremme minima. I problemi maggiori potrebbero giungere da fattori di carattere politico, legati allo scontro politico fra USA e Canada, che potrebbero portare a vincoli nell’esportazione del combustibile nucleare negli USA.