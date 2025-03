I Dazi a Canada e Messico legati al Fentanyl e ai Migranti fermati per un altro mese

Nonostante i suoi attacchi a Trudeau all’inizio della giornata, che lasciavano intendere chenon avrebbe escluso i canadesi dall’esenzione dall’USMCA, il presidente Trump ha confermato che esenterà anche le merci conformi del vicino a nord, oltre che quelle con il Messico. Quindi le merci comprese dal USMCA sono esentate da nuovi dazi, almeno sino al 2 aprile. USMCA è l’accordo commerciale, concluso proprio da Trump, che perette la libera circolazione fra i tre paesi di una serie di prodotti.

Come riporta CNN, il presidente Donald Trump esenterà dalle tariffe del 25% le merci messicane e canadesi che rientrano nell’accordo commerciale nordamericano noto come USMCA, offrendo così un’importante tregua ai due maggiori partner commerciali degli Stati Uniti.

La pausa sulle tariffe, che riguardano l’immigrazione clandestina e la tracciabilità del fentanyl, scadrà il 2 aprile, secondo il segretario al Commercio Howard Lutnick. A quella data il presidente dovrebbe iniziare a svelare i piani per i cosiddetti dazi reciproci sui Paesi di tutto il mondo e per i dazi specifici per ogni settore.

“Si spera che il Messico e il Canada abbiano fatto un lavoro sufficientemente buono sul fentanil da rendere questa parte della conversazione fuori discussione”, ha dichiarato Lutnick in un comunicato.

Secondo le stime della Casa Bianca, il 62% delle importazioni canadesi sarà ancora soggetto alle tariffe, la maggior parte delle quali sono prodotti energetici che vengono tassati al 10%, e la metà delle merci provenienti dal Messico.

Un funzionario della Casa Bianca ha avvertito che queste proporzioni potrebbero cambiare man mano che gli importatori si affretteranno a conformarsi alle nuove regole.

Trump ha deciso di ridurre le tariffe dopo aver parlato con il presidente messicano Claudia Sheinbaum, il primo ministro canadese Justin Trudeau e i dirigenti delle aziende automobilistiche.

I n uovi dazi saranno “recicproci”, coè calcolati sulla base di quello che gli USA considerano sia dei un freno diiretto o indiretto applicato da un paese alle importazioni dagli Stati Uniti. Comunque un calcolo fatto unilateralmente, che andrà sicuramente bene a Trump. Del resto il presidente USA; come abbiamo scritto ieri, deve affrontare un bel problema di disavnzo commerciale.