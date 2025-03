I Curdi abbattono Akinci, il più moderno Drone turco

Combattenti allineati con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) hanno dichiarato di aver abbattuto in Iraq il veicolo aereo senza pilota (UAV) avanzato turco Bayraktar AKINCI.

Il filmato dell’intercettazione è stato condiviso online da operatori del PKK. L’incidente è avvenuto vicino al confine iraniano, nella regione di Qandil, nel Kurdistan iracheno. Gli operatori del PKK hanno affermato che l’UAV apparteneva alla Turchia, affermazione che Ankara ha respinto.

Interesting footage showing the PKK downing a Turkish Akıncı drone yesterday. The drone operator fought hard to save the aircraft, but ultimately couldn’t recover from the dive due to damage to its control surfaces. pic.twitter.com/lbbFVczxIl — Woofers (@NotWoofers) March 17, 2025

In un comunicato, le Forze di Difesa del Popolo (HPG), l’ala armata del PKK, hanno dichiarato: “Alle 19:20 del 16 marzo 2025, un drone senza pilota del tipo Bayraktar AKINCI, che volava in alto sopra Qandil, che lo Stato turco pensava non potesse essere abbattuto, è stato abbattuto”.

Questo incidente segna la prima violazione dell’accordo di cessate il fuoco tra la Turchia e il PKK, dichiarato il 1° marzo 2025. Il cessate il fuoco, annunciato dopo uno storico appello del leader del PKK in carcere Abdullah Öcalan, mirava a porre fine a oltre quattro decenni di conflitto armato.

Comunque non si è trattato di un attacco cruento, e questo è già un passo avanti.

La Turchia ha fatto ampio affidamento sull’AKINCI Bayraktar per le operazioni di attacco alle posizioni del PKK in Iraq e Siria. L’AKINCI, considerato uno dei droni da combattimento più avanzati della Turchia, vanta una resistenza ad alta quota e una notevole capacità di carico. Tuttavia, questo incidente evidenzia le principali vulnerabilità nella sua sopravvivenza operativa.

I rapporti suggeriscono che il drone è stato probabilmente abbattuto con un missile antiaereo “358” di fabbricazione iraniana, un’arma specificamente progettata per colpire i droni. A differenza dei tradizionali sistemi di difesa aerea, che si basano sul radar, il missile “358” impiega un mirino a infrarossi per individuare i bersagli che emettono calore.

Questi missili sono emersi per la prima volta in Iraq nel 2021, vicino alla base aerea statunitense di Al-Harir. A metà del 2024, i rapporti di intelligence indicavano che l’Iran forniva al PKK queste armi per contrastare le operazioni aeree turche.

In precedenza, il Bayraktar AKINCI aveva ottenuto il riconoscimento internazionale per il suo ruolo nel localizzare il relitto di un elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi dopo che era precipitato il 19 maggio 2024 nel nord-ovest montuoso dell’Iran. Dotato di una tecnologia di sorveglianza avanzata, il drone ha rilevato una traccia di calore che ha portato alla scoperta del relitto.

Non è la prima volta che un AKINCI viene perso in combattimento. Nel gennaio 2025, un altro drone AKINCI sarebbe precipitato in Libia e i suoi rottami sono stati ritrovati nei pressi di Agilata, tra Tripoli e il confine tunisino.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, questi recenti abbattimenti sollevano seri interrogativi sull’affidabilità del drone in ambienti ostili dove gli avversari possiedono moderne capacità di difesa aerea.

Schianto del drone Akinci: Via: X

Cos’è l’UAV Akinci?

Il’Bayraktar Akinci è stato presentato al pubblico in occasione del Teknofest Aviation, Space, and Technology Festival, tenutosi all’aeroporto Atatürk di Istanbul in Turchia, nel settembre 2019. Progettato come risorsa strategica, l’Akinci esegue missioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e ricognizione (ISTAR) e attacchi di precisione.

Con un peso massimo al decollo di 6.000 kg e una capacità di carico utile di 1.500 kg – 400 kg interni e 950 kg esterni – è costruito per missioni complesse.

L’Akinci opera a un’altitudine di 30.000 piedi, con un tetto di servizio di 40.000 piedi e una resistenza di oltre 24 ore. Ha un’apertura alare di 20 metri ed è alimentato da due motori turboelica, ognuno dei quali ha una potenza compresa tra 450 CV e 950 CV, con un’autonomia di circa 6.000 km.

La sua avanzata dotazione di sensori comprende radar ad apertura sintetica e sistemi di guerra elettronica, mentre la capacità di trasportare una vasta gamma di munizioni guidate lo rende uno degli UAV più sofisticati della Turchia. Il suo notevole carico utile e l’esteso raggio operativo lo rendono adatto a diversi scenari di combattimento.

Baykar Technologies ha sviluppato l’Akinci come parte della più ampia strategia della Turchia per affermarsi come leader nella guerra con i droni. L’UAV ha completato il suo primo volo nel 2019 ed è entrato ufficialmente in servizio con le Forze Armate turche nel 2021. Da allora è stato schierato in zone di conflitto come Siria, Iraq e Libia, dove è stato utilizzato per supporto aereo, ricognizione e attacchi di precisione.

L’Akinci si basa sul successo del Bayraktar TB2, un UAV a media altitudine e lunga resistenza che ha ottenuto il riconoscimento internazionale per la sua capacità di colpire sistemi avanzati di difesa aerea.

Durante la guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, l’Azerbaigian ha utilizzato il TB2 per neutralizzare i mezzi militari armeni, tra cui sistemi di difesa aerea, veicoli blindati e postazioni di artiglieria.

In Ucraina, il TB2 è stato impiegato contro le forze russe, prendendo di mira carri armati, convogli di rifornimenti e sistemi antiaerei come il Pantsir-S1. La sua capacità di distribuire munizioni guidate con elevata precisione lo ha reso una risorsa preziosa negli scenari di guerra moderni.

Rispetto al TB2, che ha riscosso un enorme successo, l’Akinci ha una maggiore capacità di carico utile, sensori e sistemi radar migliorati, autonomia guidata dall’intelligenza artificiale, comunicazioni satellitari, maggiore resistenza e compatibilità con una gamma più ampia di armi.

Questi aggiornamenti gli consentono di eseguire missioni più complesse che vanno oltre l’ambito operativo del TB2.

Crescita della domanda e delle esportazioni

Ankara promuove attivamente l’AKINCI per le esportazioni internazionali. Ha anche catturato l’interesse di acquirenti internazionali, consolidando ulteriormente la sua reputazione sulla scena mondiale.

Il Pakistan è stato uno dei primi Paesi a integrare l’AKINCI nel proprio arsenale. Ha ricevuto i droni nell’aprile del 2023, dopo un ampio programma di addestramento condotto da Baykar Technologies.

Altri Paesi che hanno acquistato l‘AKINCI sono l’Azerbaigian, il Kirghizistan e gli Emirati Arabi Uniti, a dimostrazione della sua crescente domanda internazionale.

L’Arabia Saudita ha firmato un accordo da 3 miliardi di dollari con la Turchia per l’acquisto e la produzione locale dei droni AKINCI, segnando il più grande accordo di esportazione di difesa nella storia della Turchia. Più recentemente, nel marzo 2025, la Somalia ha acquistato i droni AKINCI per potenziare le operazioni antiterrorismo contro il gruppo di insorti islamici Al-Shabaab.

Non senza vulnerabilità

Il Bayraktar AKINCI, nonostante sia un avanzato veicolo aereo da combattimento senza equipaggio (UCAV), ha mostrato vulnerabilità in ambienti contestati.

L’abbattimento di Qandil e l’incidente in Libia hanno evidenziato che il Bayraktar AKINCI è tutt’altro che invulnerabile. Negli spazi aerei contesi, gli avversari dotati anche di modesti sistemi antiaerei o di strumenti di guerra elettronica possono rappresentare una sfida significativa.

La dipendenza del drone dalle comunicazioni satellitari per le missioni a lungo raggio lo rende particolarmente suscettibile di essere disturbato o interrotto. Inoltre, la sua velocità relativamente bassa e la mancanza di caratteristiche stealth lo rendono un bersaglio più facile per i sistemi di difesa aerea avanzati, esponendo i suoi limiti in ambienti fortemente fortificati.

Allo stesso modo, il suo predecessore, il Bayraktar TB2, si è inizialmente fatto notare per la sua efficacia durante conflitti come le prime fasi della guerra in Ucraina nel 2022. È stato celebrato per i suoi attacchi di precisione ai convogli e all’artiglieria russa. Tuttavia, le sue vulnerabilità sono diventate evidenti nel tempo, man mano che le forze russe adattavano le loro strategie di difesa aerea.

L’analista militare Samuel Bendett, esperto di sistemi autonomi e senza pilota, ha osservato che la Russia ha migliorato il coordinamento e il dispiegamento della sua guerra elettronica e delle sue difese aeree in risposta alle significative perdite sul campo di battaglia inflitte dall’Ucraina con i droni TB2.

I rapporti indicanoche le forze ucraine si sono spostate verso l’uso di droni più piccoli ed economici per la ricognizione e gli attacchi, poiché il TB2 è diventato troppo vulnerabile per operare in uno spazio aereo fortemente contestato. Numerosi TB2 sono stati abbattuti e il loro ruolo è stato ridotto a operazioni a minor rischio.

Questi incidenti evidenziano le sfide dell’impiego di UAV avanzati nella guerra asimmetrica, dove i gruppi di resistenza spesso si adattano rapidamente per sfruttare le vulnerabilità. Sebbene l’AKINCI rimanga una risorsa cruciale per la Türkiye e i suoi partner, le sue recenti battute d’arresto operative evidenziano la necessità di continui progressi nella tecnologia della guerra con i droni.