I Bunker blindati e lussuosi per l’apocalisse dei super ricchi vengono dalla Svizzera

Un’azienda svizzera che fornisce residenze sotterranee fortificate ha presentato i suoi nuovi bunker “Heritage”, destinati agli individui con un patrimonio incredibilmente elevato che vogliono superare l’apocalisse immersi nel lusso a cui sono abituati.

L’azienda Oppidum ha incaricato l’architetto francese Marc Prigent di progettare le tentacolari dimore sotterranee per “tempi senza precedenti”, esattamente come gli attuali, ognuna delle quali offre uno spazio minimo di 10.000 metri quadrati.

Le residenze possono essere personalizzate in base ai gusti del proprietario e possono includere servizi extra come un garage extra-large, una galleria d’arte privata, sale riunioni, un giardino interno e persino una spa con piscina privata, secondo Robb Report.

Le residenze sono dotate di due sistemi di filtraggio dell’aria indipendenti: un’unità primaria per il funzionamento in tempo di pace che fornisce aria fresca a tempo indeterminato e un sistema di filtraggio dell’aria secondario all’avanguardia in grado di proteggere dai contaminanti presenti nell’aria “siano essi di origine radioattiva, chimica, biologica o nucleare”, secondo il sito web.

In caso di necessità, l’esclusiva riserva d’aria ad alta pressione e la circolazione interna di Oppidum forniscono un livello sufficiente di ossigeno nell’edificio e allo stesso tempo mantengono una sovrapressione per garantire l’assoluta ermeticità dell’ambiente interno.

La filtrazione dell’aria comprende un sistema di rimozione della CO2 per fornire aria respirabile quando l’alimentazione di aria fresca nell’edificio è insufficiente o assente. Se necessario, l’alimentazione ausiliaria collegata alla rimozione del CO2 fornirà un livello sufficiente di ossigeno. -Oppido

La struttura principale è un guscio di cemento armato progettato per carichi statici e dinamici, onde d’urto o di esplosione, sismicità e altri fattori; i rifugi possono persino essere “progettati per il più alto livello di protezione NATO STANAG 2280:2016”.

La sicurezza è fondamentale, dato che questi bunker sono fatti per superare un’apocalisse in condizioni di estremo lusso. A tal fine, le porte blindate sono controllate da un misuratore multibiometrico che scansiona il volto, l’iride, il palmo della mano e le impronte digitali dei residenti. Ogni residenza è inoltre dotata di un sistema di sicurezza integrato di livello militare, oltre che (naturalmente) della capacità di sopravvivere senza rete.

“Sono luoghi di serenità e sicurezza assoluta per i proprietari e le loro famiglie. Abbiamo il privilegio di offrire ai nostri clienti i più alti livelli di servizio, creando luoghi meravigliosi che proteggeranno loro e la loro eredità per le generazioni a venire”, ha dichiarato il fondatore e CEO di Oppidum Jakub Zamrazil in un comunicato.

I bunker sono disponibili negli Stati Uniti, nell’UE, nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti, ovviamente per chi può permettersi di estraniarsi completamente dal mondo esterno e da quello che vi accade