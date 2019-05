Hunter Biden può distruggere la campagna elettorale di suo padre? Si sta scaldando uno scandalo…

Joe Biden, ex astronauta ed ex vicepresidente, è il più probabile candidato alle elezioni presidenziali del 2020 per i democratici. Una persona matura con una grande carriera alle spalle, caratterizzata da posizione moderate non ritenute “Socialiste” dagli elettori. eppure la sua candidatura rischia di essere messa in pericolo da un piccolo, ma significativo , scandalo che fu a suo tempo insabbiato, ma che rischia di ritornare proprio in periodo elettorale.

Nel 2016 Hunter Biden, il figlio di Joe, affittò un’auto in California presso la Hertz e la restituì la macchina Prescott Arizona. In realtà la macchina non fu restituita con una normale consgna, ma un “Terapista di Idrocolon” telefonò all’Hertz di andarsela a prendere con tanto di chiavi nascoste dentro il vano per il rifornimento carburante. Quando la macchina fu riportata in deposito vi erano diversi beni di Hunter Biden fra cui:

una pipa usata per il crack;

due licenze di guida del Department of Columbia;

carte di credito;

una tesssera da Procuratore generale del Delaware;

biglietti da visita intestati a Hunter Biden, Servizi Segreti.

Hunter è stato congedato dalla marina per uso di cocaina, quindi il ritrovamento della pipa potrebbe non essere casuale. La Herz fece denuncia alla polizia locale che affossò il caso, ma i documenti sono rimasti e, se volete, potete leggerli anche voi a questo Link.

Biden concorre alle prossime elezioni quindi è quasi sicuro che quest’arma verrà utilizzata contro di lui dai suoi avversari sia democratici sia repubblicani. Per ora Trump si limita a prenderlo in giro chiamandolo “Sleepy Joe”, Joe il dormiente, ma farebbe molto presto a calcolare l’onda di un caso non chiarito per troppo tempo, ma sarà durante le durissime primarie democratiche che queesto caso verrà fatto esplodere per eliminare il “Pesce grosso”.



