HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA, NEL MONDO.

di Davide Gionco

Parliamo spesso di “sovranità popolare”, di cui la “sovranità nazionale” è certamente uno degli strumenti fondamentali.

Nel mondo tutti popoli hanno un enorme problema di sovranità. Ci siamo talmente immersi dentro che a volte ce lo dimentichiamo.

Abbiamo cercato di raccogliere insieme tutte le notizie sulle pesanti interferenze politiche e militari da parte degli Stati Uniti d’America nei vari paesi del mondo negli ultimi 100 anni.

L’elenco è impressionante. E lo sarebbe ancora di più se si riuscissero a calcolare tutti i morti originati da questi interventi, molto spesso a sostegno di dittature militari che hanno calpestato i diritti umani. Stiamo certamente parlando di molti milioni di persone uccise dalle azioni armate, dai vari squadroni della morte, da attentati. Persone scomparse, torturate.

Il tutto nel nome degli interessi del governo americano e delle multinazionali ad esso collegate.

Il tutto indipendentemente da chi fosse il presidente e di chi fosse la maggioranza al Congresso.

Certamente in tutti questi interventi gli americani hanno anche fatto qualche cosa di buono. Lo stesso si può dire di ogni dittatore “ha anche fatto qualche cosa di buona” (come ci ricordano i nostalgici di Mussolini, che dimenticano tutti i crimini compiuti da Mussolini e il fatto di aver portato l’Italia in guerra).

Nel mondo abbiamo un problema: l’esistenza di un sistema di potere che opera per assoggettare a sè il mondo, per imporre a tutti il proprio modello economico imperialista, in cui l’Italia è immersa fino al collo, che favorisce la concentrazione della ricchezza a vantaggio del famoso 1% del mondo.

Chi non si adegua viene sottoposto a pressioni di ognin tipo, dalla pervasiva azione culturale dei mezzi di comunicazione e di intrtattenimento, passando per indebite ingerenze nella politica locale, fino alla realizzazione di colpi di stato e di invasioni armate.

Chi non si adegua viene inserito nella “lista nera”, costituita oggi dai pochi paesi che ancora non si sono sottomessi e che sono oggetti di disinformazione sui giornali, di boicottaggi economici, di pressione militare.

Se parliamo di sovranità popolare, che in greco antico si chiamava Demo-crazia, non possiamo ignorare il problema di una superpotenza politica che si dice democratica, ma calpesta la Democrazia nel mondo ed anche al proprio interno.

Niente paura: non intendiamo organizzare una rivoluzione contro l’Impero, facendo la fine di tutti coloro che leggiamo nella lista qui sotto.

La Democrazia è una conquista graduale, prima di tutto un fatto culturale. Sarebbe già molto dire la verità su come stanno le cose e non fare finta che il problema non esista: per bene che vada, per almeno alcuni decenni restereno certamente in una Democrazia a spazio limitato.

Obiettivo di una vera forza politica democratica dovrebbe essere il progresso del paese verso un grado maggiore di Democrazia, nella cultura, nell’economia, nei diritti sociali, senza fare finta che la Democrazia sia un fatto già acquisito, perché non risponde al vero.

Riportiamo a seguire l’elenco degli interventi degli USA in altre nazioni sovrane e l’elenco dei paesi che attualmente ospitano basi militari USA, un fatto oggettivo che dimostra la non indipendenza democratica dalle loro decisioni.

AFGHANISTAN

1979-1992

Massiccio sostegno ai Talebani opposti al governo laico filosovietico

1998

Guerra preventiva contro il terrorismo

2001-2019

Guerra contro i Talebani

ALBANIA

1949-1953

Tentativo di organizzare il rovesciamento del governo comunista di Enver Hoxha.

1991-1992

Organizzazione da parte del NED del rovesciamento del risultato delle elezioni fino alle dimissioni del governo, con la salita al potere di Aleksander Meksi al posto del socialista Fatos Nano.

ALGERIA

1960

Appoggio all’insurrezione dell’OAS, per impedire che De Gaulle concedesse l’indipendenza all’Algeria; tentativo della CIA di assassinare De Gaulle

ANGOLA

1975-1980

Il governo USA entra in sostegno di una delle parti in causa nella guerra civile, inducendo l’URSS a sostenere l’altra parte; la guerra provocherà più di 500 mila morti.

ARGENTINA

1966

Sostegno al colpo di stato, che portò alla destituzione del presidente Arturo Illia ed alla instaurazione della dittatura militare del generale Juan Carlos Ongania

1976-1983

Sostegno alla giunta militare di Jorge Rafael Videla e successori e del processo di riorganizzazione nazionale

AUSTRALIA

1972-1975

USA e Inghilterra riescono a far allontanare dal governo il premier laburista Gough Whitlam

BELGIO

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

BOLIVIA

1944

Sostegno al tentato colpo di stato contro Gualberto Villaroel.

1963

Sostegno all’estromissione del presidente eletto Victor Paz Estenssoro.

1964-1975

Conduzione da parte della CIA dell’operazione di eliminazione di Che Guevara, sostegno alla dittatura di Hugo Banzer Suarez.

1986

Impegno di forze speciali contro gli insurrezionisti.

BOSNIA-ERZEGOVINA

1992-1995

Intervento armato nella guerra di Bosnia-Erzegovina

1998

Interferenza nelle elezioni

BRASILE

1961-1985

Approvazione e supporto del colpo di stato contro Joao Goulart, con l’instaurazione di una serie di governi militari: Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1968-74), Ernesto Geisel (1974-79) e João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-84).

BULGARIA

1990-1991

Finanziamento per 1,5 mld di dollari al partito di opposizione; organizzazione da parte dell’organizzazione USA NED di sommosse popolari per rovesciare il risultato delle elezioni fino alle dimissioni del governo Popov ed alla salita al potere del nuovo partito Unione delle Forze Democratiche di Filip Dimitrov.

CAMBOGIA

1955-1975

Assassini politici, organizzazione del rovesciamento di Sihanouk, sostegno a Pol Pot e ai Khmer Rossi durante la Guerra Civile

CILE

1964-1973-1998

Sabotaggio della campagna elettorale di Allende nel 1964, destabilizzazione del governo Allende dal 1970 e sostegno al colpo di stato di Augusto Pinochet del 1973 e successivo sostegno alla sua sanguinosa dittatura (1973-1998).

CINA

1922-1927

Dispiego di forze navali e di truppe sul territorio cinese.

1927-1934

Marines e forze navali stabilmente stanziati sul territorio cinese.

1946-1951

Intervento armato contro i comunisti nel 1945-1946.

Dal 1949 al 1951 addestramento, logistica, organizzazione, reclutamento a sostegno dei nazionalisti di Chiang Kai-Shek nella guerra civile contro Mao.

COLOMBIA

1997

Supporto al governo contro il cartello della droga di Pablo Escobar, con costituzione delle forze paramilitari AUC, responsabili del 75% degli assassini negli anni seguenti.

2002

Terzo paese al mondo destinatario di aiuti militari americani, centinaia di militari USA presenti nel paese, invio di armi, coordinamento e addestramento dell’esercito e delle forze paramilitari opposte alle FARC, sostegno al governo responsabile di violazione dei diritti umani e di tortura.

CONGO (ZAIRE)

1960-1965

Estromissione ed assassinio del premier Patrice Lumumba; Operazione Drago Rosso e sostegno all’insediamento e al mantenimento della dittatura Mobutu

1977-1978

Conflitto del Shaba

1996-1997

Coinvolgimento nel conflitto nelle regioni orientali del paese, per il controllo delle materie prime.

COREA

1950-1953

Partecipazione alla Guerra di Corea

Interferenza nelle elezioni della Corea del Sud del 1954

1966-1969

Conflitto Nord/Sud Corea

1980

Attivo sostegno al governo di Chun responsabile della repressione della contestazione studentesca, sfociata nell’uccisione di duemila persone.

COSTA RICA

1955-1970

Ripetuti tentativi di rovesciare i governi eletti per instaurare un regime filoamericano.

CROAZIA

1994

Attacco ai campi di aviazione serbi della Krajina.

CUBA

1917-1933

Occupazione militare, con dispiego di forze navali.

1933 ingerenza che portò alla fine del mandato presidenziale di Gerardo Machado.

1934 appoggio al colpo di stato che portò al potere Fulgencio Batista.

1959-2019

Dal 1959 quarant’anni di attacchi militari (Invasione della Baia dei Porci), terroristici, attentati dinamitardi, invasioni militari sanzioni, embargo, isolamento ed assassini

DANIMARCA

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

ECUADOR

1960-1963

Estromissione del presidente eletto Josè Maria Velasco Ibarra, fino all’instaurazione della giunta militare (1963-1967)

EGITTO

1952

Sostegno al colpo di stato repubblicano che portò alla deposizione del re Faruq I ed alla salita al potere di Gamal Ab del-Nasser.

2013

Sostegno al colpo di stato militare che depose il presidente eletto, vicino a Fratelli Mussulmani, Mohammed Morsi, e portò al potere il generale Abd al-Fattah al-Sisi.

EL SALVADOR

1932

Intervento delle forze navali statunitensi.

1961

Destituzione della Giunta di governo per sostituirla con un direttorio militare.

1979

Sostegno al colpo di stato che destituì il presidente Humberto Romero ed all’instaurazione del governo militare di fatto JRG (Giunta Rivouzionaria di Governo), che governò il paese fino al 1982.

1979-1992

Coinvolgimento effettivo di truppe americane nei combattimenti della guerra civile, finanziamenti per 6 miliardi di dollari alle forze filo regime e sostegno della dittatura militare, con squadre armate, responsabili della morte di 75’000 persone.

EUROPA OCCIDENTALE

Anni 1950-1970

Costituzione dell’organizzazione segreta Stay Behind, finanziamento da parte della CIA tramite fondazioni e istituzioni a favore di partiti, riviste, agenzie di stampa, sindacati, gruppi studenteschi, associazioni di giuristi e avvocati.

FIJI

1987

Organizzazione del colpo di stato del colonnello Sitiveni Rabuka contro il governo eletto di Timoci Bavrada.

FILIPPINE

1945-1957

Combattimento diretto contro le forze di sinistra Huk e pilotaggio delle elezioni fino alla successiva dittatura di Ferdinand Marcos (1965-1986), governo finanziato e sostenuto dagli USA e responsabile di repressioni, miseria e torture.

1989

Coinvolgimento della CIA e di forze speciali contro gli insurrezionisti.

FRANCIA

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

1947-1950

Ostacoli alla presenza politica e sindacale in Francia dei comunisti, tramite finanziamenti, consulenze, sostegno ai socialisti ed ai sindacati non comunisti, ricorrendo ad operazioni segrete dirette e tramite il sostegno agli indipendentisti corsi

1962

Supporto all’organizzazione della tentata uccisione del generale De Gaulle.

GERMANIA

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

Anni 1950

La CIA orchestrò una vasta campagna di sabotaggi, atti terroristici e guerra psicologica contro la Germania dell’Est, che furono una delle cause della costruzione del muro di Berlino nel 1961.

GHANA

1966

Sostegno al colpo di stato che portò al rovesciamento del presidente Kwame Nkrumah ed alla salita al potere del generale Joseph Arthur Ankrah.

GIAMAICA

1976-1980

Ingerenza nelle elezioni, con tentativo di impedire la rielezione di Michael Manley, fino alla salita al potere di Edward Saga nel 1980.

GIAPPONE

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

1958-1970

Continue ingerenze nelle elezioni politiche

GRECIA

1947-1949

Intervento decisivo nella guerra civile a favore dei neofascisti e organizzazione dell’agenzia per la sicurezza interna, KYP.

1967-1974

Attiva collaborazione della CIA e delle forze armate USA al colpo di stato, con l’instaurazione della dittatura dei colonnelli.

GRENADA

1979-1984

Destabilizzazione e invasione dell’isola per il rovesciamento di Maurice Bishop, con suo arresto ed esecuzione e con la salita al potere del generale Hudson Austin.

GUATEMALA

1920

Intervento armato dell’esercito americano.

1953-1954

Bombardamenti del paese, con rovesciamento del governo democraticamente eletto di Jacobo Arebnz, istituzione e protezione del governo filoamericano del colonnello Carlos Castillo Armas, poi responsabile di 200 mila vittime nel paese.

Ingerenze nelle elezioni fra il 1960 e il 1969.

1963

Supporto agli scioperi antigovernativi che portarono alla deposizione del presidente Miguel Ydígoras Fuentes

1966-1967

Intensa operazione militare contro gli oppositori al governo.

1982

Sostegno al colpo di stato contro il generale Fernando Romero Lucas Garcia, che portò al potere il generale Efraim Rios Montt.

1983

Sostegno al colpo di stato contro Efraim Rios Montt, che portò al potere il generale Oscar Humberto Mejia Victores.

GUYANA

1953-1964

Successivi rovesciamenti degli esiti delle elezioni, favorevoli a Cheddi Jagan, fino alla sua destituzione nel 1964.

HAITI

1915-1934

Occupazione militare

1959

Uso di forze armate USA per fermare la rivolta contro il dittatore Duvalier.

1988

Sostegno alle elezioni-truffa che portarono all’elezione del presidente Leslie Manigat, con la successiva dittatura di Duvalier (figlio del precedente) (1988-1994)

1994-1996

Intervento militare Operazione Uphold Democracy, con deposizione della giunta militare e re insediamento del presidente Jean-Bertrand Aristide

2004

Colpo di stato contro Jean-Bertrand Aristide

HONDURAS

1919

Intervento armato dei marines.

1924-1925

Due interventi armati delle truppe americane.

1963

Sostegno al colpo di stato che portò alla deposizione del presidente Ramon Villeda Morales ed all’istaurazione della giunta militare guidata da Oswaldo Lopez Arellano.

1983-1989

Esteso programma di assistenza militare al governo per il conflitto in Nicaragua.

2009

Sostegno al colpo di stato, che portò all’arresto e poi all’esilio del presidente eletto Manuel Zelaya e designazione di Roberto Micheletti come suo successore.

INDONESIA

1955

Ingerenza nelle elezioni

1957-1958

Tentativi di rovesciare il governo di Sukarno

1965-1967

Sostegno all’insediamento della dittatura di Haji Mohammad Suharto (1967-1988) e consegna ai militari indonesiani della lista di 5000 nomi di “comunisti” da eliminare.

IRAK

1958-1963

Azioni contro il governo di Abd al-Karīm Qāsim (Kassem), fino al colpo di stato del 1963, con suo assassinio, e successiva dittatura di Ahmed Hasan al- Bakr.

1983

Ingenti aiuti militari agli oppositori Kurdi per indebolire l’Iraq coinvolto nella guerra con l’Iran, tranne ritirare loro ogni aiuto nel momento in cui gli USA approvarono il riavvicinamento Iran-Irak.

1990-1991

Prima guerra del Golfo

1991-2002

Nel periodo fra le due guerre del golfo, bombardamenti per 40 giorni per un totale di 80.000 tonnellate di esplosivo, molto del quale contenente uranio impoverito; un milione di bambini morti in dieci anni a causa delle sanzioni economiche e della distruzione delle infrastrutture.

2009-2011

Seconda guerra del Golfo

2014-2019

Guerra allo Stato Islamico

IRAN

1946

Dispiegamento di truppe militari nel nord del paese.

1953

Colpo di stato militare Operazione Ajax, con il rovesciamento di Mohammad Mossadeq e la salita al potere del generale Fazlollah Zahedi ed il ritorno dello shah.

A seguito della rivoluzione islamica del 1979 dell’ayatollah Komehini, nel 1983 gli USA ripristinarono i rapporti diplomatici con il dittatore dell’Irak Saddam Hussein, sostenendolo contro l’Iran nella guerra Iran-Irak già iniziata nel 1980 e che avrà termine nel 1988.

E’ in corso un embargo economico degli USA contro l’Iran dal 1979, che è stato inasprito nel 1996 e ancora di più, recentemente, nel 2013 e nel 2019.

1984

Abbattimento di 2 jet iraniani nel Golfo Persico.

1987-1988

Blocco navale. Abbattimenti di aerei di linea civili ad opera delle forze militari americane.

2011

Sabotaggio informatico di una centrale nucleare.

ISOLE MARSHALL

1946-1958

Trasferimento forzato della popolazione per consentire i numerosissimi test di bombe nucleari.

ITALIA

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

Dal 1947 al 1989 finanziamento della Democrazia Cristiana e organizzazione dell’apparato politico e propagandistico per influenzare l’elettorato.

Nel 1948 pesante interferenza nelle elezioni politiche, per evitare la vittoria del partito comunista.

1970

Sostegno all’organizzazione del colpo di stato di Junio Valerio Borghese

1978

Sostegno all’assassinio di Aldo Moro

KENYA

2007-20019

Intervento armato nel Nord-Est contro gli Shabab, provenienti dalla guerra civile in Somalia

KOSOVO

1998-1999 Intervento armato nella guerra del Kosovo

LAOS

1953-1973

Partecipazione attiva durante la Guerra civile, con organizzazione di ripetuti colpi di stato militari (1958, 1959 e 1960) interferenze nelle elezioni del 1960 e sostegno alla costituzione della milizia clandestina.

LIBANO

1957

Ingerenza nelle elezioni

1958

Intervento armato nella Crisi del Libano

1982-1984

Intervento nella Guerra Civile

LIBERIA

1990

Dispiegamento di truppe americane sul territorio.

1997

Nuovo dispiegamento di truppe.

LIBIA

1981

Battaglia aerea del Golfo della Sirte, con abbattimento di due aerei libici nello spazio aereo libico, bombardamento della residenza di Gheddafi, tentativi di assassinio del leader e successive sanzioni economiche fino al 1989.

1986

Operazione Attain Document con altri bombardamenti su Tripoli e Bengasi.

1989

Battaglia aerea di Tobruk

1989

Abbattimento di 2 jet libici nel Golfo della Sirte.

2011

Prima guerra civile, con la destituzione di Gheddafi

2015-2019

Seconda guerra civile, con sostegno al generale Haftar contro il governo riconosciuto dall’ONU

MACEDONIA

2001

Dispiegamento di truppe della NAT per disarmare i ribelli albanesi.

MALI

2012-2013

Sostegno al colpo di stato di marzo 2012 di un gruppo di militari, che portò all’elezione nel 2013 del nuovo presidente filoamericano e filofrancese Ibrahim Boubacar Keita.

MAROCCO

Esplosioni nucleari nel nord del Marocco nel 1983.

MAURITANIA

2008

Sostegno al colpo di stato del generale Mohamed Ould Abdel Aziz, che portò alla caduta del presidente eletto Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.

MEDIO ORIENTE

1956-1958

Tentativi di rovesciamento del governo siriano, pressioni sui governi di Libano e Giordania, sbarco di 14 mila soldati in Libano, cospirazione per rovesciare Nasser in Egitto.

MESSICO

1994-1998

Addestramento, finanziamento e approvvigionamento di armi alle forze paramilitari e ai servizi segreti opposti agli zapatisti del Chiapas.

MONGOLIA

1996

Interferenza nelle elezioni

OMAN

1970

Operazioni di sostegno contro l’insurrezione antigovernativa, in coordinamento con le milizie iraniane.

NEPAL

1959

Ingerenza nelle elezioni politiche.

NICARAGUA

1912-1933

Occupazione militare del paese

1936-1979

Sostegno alla dittatura di fatto nel paese da parte della famiglia Somoza.

1978-1990

Sostegno attivo alla guerriglia dei contras, oppositori del neogoverno sandinista; interferenza massiccia nelle elezioni del 1980 che videro la sconfitta dei sandinisti e nelle successive elezioni del 1984 e del 1990.

NIGER

2010-2011

Sostegno al colpo di stato che estromise il presidente Mamadou Tandja, per arrivare poi all’elezione del nuovo presidente filoamericano Mamadou Issoufou, con il vero obiettivo di evitare che il Niger venda uranio all’Iran.

NORVEGIA

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

PAESI BASSI

1941-1945

Intervento nella Seconda guerra mondiale

PAKISTAN

1958

Sostegno al colpo di stato che portò alla deposizione del presidente Iskander Mirza ed alla saéita al potere di Ayub Khan.

1977

Sostegno al colpo di stato “Operazione fair play” che portò alla deposizione ed all’esecuzione del primo ministro Zulfikar Ali Bhutto, con la presa di potere del generale Muhammad Zia-ul-Haq.

2004-2019 Intervento armato nella guerra del Waziristan

PALESTINA

Dal 1966 uso per 83 volte del potere di veto presso le Nazioni Unite per sostenere le violazioni delle risoluzioni dell’ONU da parte di Israele contro il popolo palestinese.

PANAMA

1918-1920

Occupazione militare

1925

Intervento armato dei marines.

1941

Colpo di stato con destituzione del presidente Arnulfo Arias e salita al potere di Ricardo Adolfo de la Guardia Arango

1949

Sostegno al colpo di stato che portò alla deposizione del presidente Domingo Diaz Arosemena ed alla presa di potere di Daniel Chanis Pinzon.

1958

Scontri fra gli abitanti locali e le forze armate americane nella Zona del Canale.

1964

Altri scontri fra gli abitanti locali e le forze armate americane nella Zona del Canale.

1968

Colpo di stato, a seguito delle elezioni che portarono all’elezione di Arnulfo Arias, che fu destituito, con insediamento della giunta militare dei colonnelli Pinilla e Urrutia e nomina a presidente di Omar Torrijos, dittatore dal 1968 al 1981..

Interferenze nelle elezioni del 1984 e del 1989.

1989

Invasione con centinaia di civili uccisi e migliaia di feriti ufficialmente per catturare l’ex dittatore alleato, Manuel Noriega, ma in realtà per intimidire il Nicaragua alla vigilia delle elezioni.

PARAGUAY

1954

Sostegno al colpo di stato che portò alla deposizione del presidente democraticamente eletto Tomas Romero Pereira ed alla instaurazione della dittatura di Alfredo Stroessner (1954-1989)

PERU’

1965

Intervento armato per l’eliminazione di formazioni di guerriglieri di sinistra.

1990-2000

Sostegno tramite consulenza e addestramento militare, fornitura di armamenti e finanziamenti al governo repressivo di Alberto Fujimori, responsabile di violazione dei diritti umani e uso della tortura.

Nel 1992 sostegno all’auto-colpo di stato di Fujimori.

PORTOGALLO

1974-1976

Destabilizzazione del governo nato dalla rivoluzione dei garofani e intimidazione della popolazione fino al successo dei candidati appoggiati e finanziati dalla CIA, con pesanti interferenze nelle elezioni del 1975.

REPUBBLICA DOMINICANA

1916-1924

Occupazione militare

1962-1966

Rovesciamento del presidente democraticamente eletto Juan Bosch Guaviño e sua sostituzione con Joaquin Balaguer. Invio di 23 mila soldati per sedare la rivolta contro i golpisti

RUSSIA

1918-1920

Partecipazione armata alla Rivoluzione Russa, con incursioni dall’Iran, dalla Mongolia e sullo stesso suolo russo, a Vladivostok.

1996

Ingerenza nelle elezioni politiche

SERBIA

1999

Bombardamenti sulla Serbia (e su Belgrado) per consentire la secessione del Kosovo dalla Federazione Jugoslava

SEYCHELLES

1981

Coinvolgimento della CIA in un tentativo di colpo di stato contro il presidente France-Albert René.

SIRIA

2014-2019

Sostegno agli oppositori di Assad (compreso lo Stato Islamico) e scatenamento della guerra civile.

SOMALIA

1992-1995

Intervento armato nella guerra civile contro il ‘signore della guerra’ Aidid, volto in realtà a ripristinare il controllo delle compagnie americane sui campi petroliferi

2007-2019

Altro intervento armato nella guerra civile degli Shabab

2009-2016

Intervento nell’Oceano Indiano contro i pirati somali.

SUDAFRICA

Anni 1970-1980

Intensa collaborazione della CIA con i servizi segreti per la repressione dell’African National Congress e per la cattura di Nelson Mandela; violazione dell’embargo sulle armi verso il Sudafrica disposto dall’ONU

SUDAN

1998 Intervento armato nella guerra preventiva contro il terrorismo, con bombardamento di una industria farmaceutica.

SURINAME

1982-1984

Organizzazione di un invasione, poi abortita, da parte della CIA

THAILANDIA

1965-1983

Intervento armato contro Insurrezione comunista, con l’invio di consiglieri militari per il mantenimento della dittatura, per la repressione della popolazione civile e della guerriglia; finanziamento, armamento e addestramento della polizia e dell’esercito.

TIMOR EST

1975-1999

Sostegno del governo degli USA all’invasione indonesiana e del successivo genocidio attuato nei confronti della popolazione

TURCHIA

1922

Dei marines impegnati in operazioni militari che portarono alla distruzione della città turca, a maggioranza cristiana di Smyrna (oggi Izmir)

1960

Supporto al colpo di stato che portò alla deposizione del presidente Celal Bayar, del primo ministro Adnan Menderes ed all’esecuzione di diversi membri del suo governo, instaurando il potere di fatto della giunta militare, fino alle elezioni del 1961, che portarono all’elezione come primo ministro del generale Ismet Inöhü.

1980

Supporto al colpo di stato condotto dal generale Kenan Evren che portò all’instaurazione di un governo di fatto della giunta militare.

UCRAINA

2004-2005

Interferenza nelle elezioni, con sostegno alla Rivoluzione Arancione, che portò all’invalidazione delle elezioni del 21 novembre 2004 ed alla successiva vittoria, nelle elezioni del 23 gennaio 2005, di Viktor Yushenko contro Viktor Yanukovich.

UGANDA

2011-2017 Intervento armato nell’ambito della insurrezione dell’esercito di Resistenza del Signore

URUGUAY

1968-1975

Sostegno al Governo Rivoluzionario della Forza Armata

con addestramento ed organizzazione della repressione contro i Tupamaros.

1973

Colpo di stato, che porta al potere la dittatura militare (1973-1985)

VENEZUELA

1948

Sostegno al colpo di stato, che portò in esilio il presidente democraticamente eletto Romulo Gallegos e instaurò il potere della giunta militare di Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Perez Jiménez e Luis Llovera Paez

2002

Sostegno al tentativo di colpo di stato contro il presidente Hugo Chavez

2019

Sostegno al tentativo di colpo di stato di Juan Guaidò contro il presidente Nicolas Maduro

2019

Azione di sabotaggio (ciberguerra) contro le centrali elettriche del paese.

VIETNAM

1954

Finanziamenti e supporto alle operazioni coloniali francesi.

1955

Interferenza nelle elezioni

1955-1973

Guerra del Vietnam che provocò la morte di 4,2 milioni di persone.

YEMEN

1979-1984

Sostegno aiuti e addestramento alle forze paramilitari nello Yemen del Sud, che miravano a far cadere il governo.

2015-2019

Intervento armato a sostegno dell’Arabia Saudita contro gli sciiti, nella guerra Civile

YUGOSLAVIA

1919

Intervento militare in Dalmazia.

BASI MILITARI USA NEL MONDO

Gli USA hanno 686 basi militari nel mondo.

Afghanistan

Albania

Antigua

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Austria

Bahrein

Belgio

Bosnia Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Canada

Ciad

Cile

Corea del Sud

Costa Rica

Colombia

Cuba (Guantanamo)

Curaçao

Danimarca

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Etiopia

Filippine

Francia

Georgia

Germania

Giappone

Gibuti

Giordania

Grecia

Groelandia

Honduras

Hong Kong

Indonesia

Irak

Islanda

Isole Marshall

Israele

Italia

Kenya

Kosovo

Kuwait

Lettonia

Liberia

Lussemburgo

Macedonia

Mauritius

Montenegro

Mozambico

Nuova Zelanda

Niger

Norvegia

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Perù

Polonia

Portogallo

Porto Rico

Qatar

Regno Unito

Repubblica Centrafricana

Romania

Senegal

Singapore

Siria

Spagna

Sud Sudan

Thailandia

Tunisia

Turchia

Uganda

Ungheria

Uruguay

Vietnam

Zambia

Yemen



