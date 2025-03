Heathrow Nel Caos! Aereoporto chiuso per un incendio. Migliaia di voli cancellati

Un incendio in una sottostazione elettrica ha mandato in tilt l’aeroporto di Heathrow, uno dei principali hub aeroportuali del mondo, causando la cancellazione di almeno 1.351 voli e gettando nel caos migliaia di passeggeri.

La situazione, già gravissima, rischia di avere ripercussioni a cascata sul traffico aereo globale nei prossimi giorni.

Disastro annunciato

Tutto è iniziato nella notte tra il 20 e il 21 marzo, quando un vasto incendio è divampato in una sottostazione elettrica a Hayes, vicino all’aeroporto. Le fiamme, che hanno richiesto l’intervento di 70 vigili del fuoco e 10 autopompe, hanno causato un blackout che ha colpito non solo Heathrow, ma anche oltre 16.300 abitazioni nella zona.

London-Heathrow Airport, one of the busiest commercial flight hubs in the world, will be completely closed on Friday, following a serious fire tonight at a nearby electrical substation, resulting in a major power outage across West London, which includes Heathrow Airport.… pic.twitter.com/Bdc6tFKZ0m — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2025

La direzione dell’aeroporto, constatata l’impossibilità di garantire la sicurezza delle operazioni, ha preso la drastica decisione di chiudere completamente lo scalo fino alle 23:59 del 21 marzo, come comunicato in una nota ufficiale apparsa sull’account X (ex Twitter) dell’aeroporto.

Caos, voli cancellati, passeggeri a terra

L’impatto sul traffico aereo è stato devastante. Si parla di almeno 1.351 voli cancellati, ma il numero è destinato a salire, considerando i ritardi e le cancellazioni “a catena” che si verificheranno nei prossimi giorni, a causa degli aeromobili e degli equipaggi rimasti bloccati in posizioni diverse da quelle previste.

I passeggeri, colti di sorpresa, sono stati invitati a non recarsi in aeroporto e a contattare le proprie compagnie aeree per informazioni. Molti, però, sono rimasti bloccati in diverse parti del mondo, in attesa di notizie e di soluzioni alternative, spesso difficili da trovare in tempi brevi.

Effetto domino sul traffico mondiale

Come ha sottolineato Ian Petchenik, portavoce di FlightRadar24, “Heathrow è uno dei principali hub del mondo”. La sua chiusura, anche se temporanea, ha un effetto domino sul traffico aereo internazionale. Le compagnie aeree sono costrette a riprogrammare rotte, spostare aeromobili e gestire il “backlog” di passeggeri, con inevitabili disagi e ritardi.

Heathrow closed. What a nightmare. Imagine having to turn around halfway in! pic.twitter.com/hq4xFAY8Lf — Peachy Keenan (@KeenanPeachy) March 21, 2025

Henry Harteveldt, analista del settore per Atmosphere Research Group, prevede “un paio di giorni caotici”. Non è solo Heathrow a subire le conseguenze: anche l’aeroporto di Gatwick, pur dichiarandosi “pronto a supportare” le operazioni, si trova a gestire un flusso di traffico anomalo.

Problemi anche per i trasporti terrestri

Il blackout ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti ferroviari da e per Heathrow. La linea Elizabeth tra Abbey Wood e i Terminal 4 e 5, e l’Heathrow Express tra Londra Paddington e il Terminal 5, hanno subito interruzioni, complicando ulteriormente la situazione per chi cercava di raggiungere o lasciare l’aeroporto.

Chiuso sino a sabato

Al momento, non è ancora chiaro quando Heathrow potrà tornare alla piena operatività. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, e i tempi per il ripristino completo dell’alimentazione elettrica sono incerti.

La direzione dell’aeroporto ha promesso aggiornamenti, ma la situazione rimane critica. Sicuramente la chiusura proseguirà sino a domani, sabato, per cui per oggi nessun volo atterrerà o partitrà dal maggior aeroporto di Londra

Italia: conseguenze indirette, ma pesanti

In Italia, l’impatto è principalmente indiretto. I voli diretti tra l’Italia e Heathrow sono stati ovviamente cancellati, ma le maggiori ripercussioni si registrano sui voli in connessione. Molti passeggeri italiani che avevano programmato di raggiungere altre destinazioni (soprattutto Nord America e Asia) via Heathrow si sono trovati bloccati e hanno dovuto cercare soluzioni alternative.

Gli aeroporti italiani, in particolare Roma Fiumicino e Milano Malpensa, stanno gestendo un aumento di richieste di riprotezione e di passeggeri in transito “imprevisti”. Anche le compagnie aeree italiane, come ITA Airways, stanno subendo gli effetti della chiusura di Heathrow, con ritardi e riprogrammazioni, sebbene in misura minore rispetto ai vettori che hanno una presenza più massiccia nello scalo londinese. La situazione è in continua evoluzione, e l’impatto complessivo dipenderà dalla rapidità con cui Heathrow tornerà operativo.