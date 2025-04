Guerra Commerciale: gli USA vogliono imporre una Tassa di attracco di 5,2 milioni di Dollari per ogni Superpetroliera Made in China

La cosa era nell’aria da tempo: gli Stati Uniti starebbero per introdure una super tassa sugli operatori di navi costruite in Cina che fanno scalo nei porti statunitensi.

Queste imposte potrebbero raggiungere i 5,2 milioni di dollari per ogni scalo per le grandi superpetroliere.

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti afferma che la misura mira a contrastare il dominio cinese e a rafforzare l’industria cantieristica statunitense.

La decisione degli Stati Uniti di penalizzare le navi costruite in Cina e di proprietà cinese potrebbe escludere queste navi dai porti USA e causaerebbe una ridistribuzione del traffico a livello mondiale.

La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato l’introduzione di tasse per i proprietari e gli operatori di navi cinesi in base al tonnellaggio netto per ogni viaggio negli Stati Uniti. La proposta precedente prevedeva una tassa per ogni ingresso in porto fino a 1,5 milioni di dollari sulle navi costruite in Cina e fino a 1 milione di dollari per ogni ingresso in porto su qualsiasi nave (costruita in Cina o non costruita in Cina) per gli operatori che hanno navi costruite in Cina nella loro flotta o nel loro portafoglio ordini. Al confronto quella attuale è una via di mezzo quasi moderata.

Ora, l’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) prevede di imporre tasse agli operatori di navi costruite in Cina in base al tonnellaggio netto o ai container, con aumenti graduali nei prossimi anni.

Commentando la nuova mossa dell’USTR, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer ha dichiarato: “Le navi e il trasporto marittimo sono fondamentali per la sicurezza economica americana e il libero flusso del commercio”.

“Le azioni dell’amministrazione Trump inizieranno a invertire il dominio cinese, ad affrontare le minacce alla catena di approvvigionamento degli Stati Uniti e a inviare un segnale di domanda per le navi costruite negli Stati Uniti”, ha aggiunto Greer.

Secondo il nuovo piano, la tassa su una superpetroliera costruita e gestita dalla Cina potrebbe raggiungere i 5,2 milioni di dollari per scalo, a causa del tonnellaggio elevato delle superpetroliere rispetto alle petroliere più piccole, secondo il le ricerche dell’Arrow Shipbroking Group citato da Bloomberg . Del resto queste erano le principali nazioni di costruzione delle navi nel 2023:

Paesi Ordini di grandi navi da trasporto (inizio 2023) Cina 1,794 Corea del Sud 734 Giappone 587 USA 5

La precedente previsione di tassa per scalo avrebbe comportato un costo fino a 3,5 milioni di dollari per una petroliera che faceva scalo in un porto statunitense.

I trader petroliferi hanno già iniziato a evitare di noleggiare petroliere costruite in Cina, temendo che i porti statunitensi possano introdurre tasse per le navi cinesi nell’ambito del piano del presidente Donald Trump per rilanciare l’industria cantieristica americana, ha riferito fonti di mercato a Bloomberg all’inizio di questo mese.