Greta, ovvero l’alibi del potere per scegliere le proprie prioritä

Draghi va a baciare la sacra Ciabatta di Greta a Milano, dopo che il ministro Cingolani se ne è fatto umiliare. Quindi i giornali celebrano una adunata di popolo di giovani che Repubblica giunge a giudicare di “100 mila persone” e TGcom 24 di 50 mila

Lascio a voi giudicare

100 mila persone ? Gli abitanti, per dire, di Alessandria? Ma scherziamo?

Poi in diverse città italiane si riuniscono, per l’undicesimo sabato consecutivo, i cittadini italiani che protestano contro il Green pass. I numeri sono ben diversi, e si vedono.

Trieste:

VIDEO: Tens of thousands of pro-democracy protesters on the streets of #Trieste 🇮🇹 ahead of nationwide blockade of roads by truck drivers. pic.twitter.com/xYfhrfox6j #MedicalTyranny #NoVaccineMandates #NoVaccinePassports #careworkers #carehomes #Draghi 🇨🇳 #Manifs25septembre

