GRANDE RINALDI: gli insulti di Parenzo, interrogazioni su DB e Venezuela,

Vi presentiamo l’intervista a RPL del Professor Rinaldi, dove l’onorevole parla degli attacchi personali a lui rivolti, della sua attività al Parlamento Europeo e delle vicende legate al leader della Lega Salvini in Vacanza.

Sul primo tema, riferendosi agli attacchi di Parenzo, il professore non vuole portarla sul personale, rimanendo comunque stupito che di notte qualcuno abbia tempo per insultarlo, invece che dormire, ma, in compenso, riceve la solidarietà degli ascoltatori. Quindi si sofferma sulle due interrogazioni sinora presentate: la prima riguardante Deutsche Bank, quale pericolo costituisca per l’economia europea e perchè siano state prese delle misure preferenziali non concesse alle banche italiane, quindi sui prigionieri politici di cittadinanza europea in Venezuela, fra cui un italiano.

Si termina con una breve discussione sulla spiaggia Papetee, quella utilizzata dal leader Salvini e sull’Inno Nazionale, che è adatto anche a eventi felici, come le vacanze o i concerti.

Ringraziamo Inriverente e Buon Ascolto !!

https://www.youtube.com/watch?v=w3u4PCiHEsc