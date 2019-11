GLI USA? ORMAI SOCIALMENTE E’ UNO STATO SUD AMERICANO

posted by Guido da Landriano

Alcuni, anzi diver si grafici, ci mettono davanti alla vera situazione socio economica degli USA, cioè quella di un paese dove le differenze socio-economiche sono ormai al livello di una repubblica delle banane Sud Americana, con un pugno di possidenti che comanda una su una massa di diseredati.

Prima di tutto ormai negli USA lo 0,1% più ricco ha una ricchezza pari al 90% più povero:

Siamo tornati alla situazione squilibrata degli anni 30, quando, dopo il boom dei roaring twenties e la depressione, gli USA avevano pochi superricchi e tanti poveri .

Le cose possono anche essere peggiori:

L’uno per cento più ricco incassa percentualmente il doppio del 50% più povero, e questo rende impossibile is superamento di queste differenze, che, anzi, vengono a mant enersi ed a crescere nel tempo.

Quando è iniziata questa lenta, ma inesorabile , trasformazione?

L’autore del grafico prende come punto di partenza la fine del gold standard, ma, in realtà, viene a travisare un po’ le cose. Come indica il grafico stesso il momento di cambio della tendenza avvenne con l’implementazione delle politiche della Raeganomics, L’economia dell’era Raegan, che tolse gran parte della progressività imposta al sistema fiscale negli anni 60 e 70.

Una politica fiscale sbagliata, o meglio giusta verso le classi medie , ma non verso quelle più ricche, ha creato un enorme disagio sociale in cui i ricchi sono diventati più ricchi ed i poveri più poveri.

Bisognerebbe invertire questo andamento con una rimodulazione delle aliquote fiscali e , soprattutto, con l’introduzione di un sistema progressivo di tassazione dei capital gain, vero strumento attuale di incremento sproporzionato della ricchezza. Ormai il reddito è diventato secondario come elemento di disuguaglianza, mentre lo è diventato la ricchezza da cessione di capitale.