Gli investimenti verdi dovrebbero triplicare: chi paga?

Il mondo ha investito un record di 755 miliardi di dollari nella transizione energetica nel 2021, in aumento del 27% rispetto al 2020, ma l’investimento annuale totale in energia a basse emissioni di carbonio deve triplicare rispetto ai livelli odierni per mettere il mondo sulla buona strada per emissioni nette zero entro il 2050 , ha affermato giovedì la società di ricerca BloombergNEF (BNEF) in un nuovo rapporto.

L’anno scorso, gli investimenti globali in tutti i settori energetici a basse emissioni di carbonio sono aumentati, ad eccezione della cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), ha mostrato il rapporto Energy Transition Investment Trends 2022 di BNEF.

Le energie rinnovabili hanno continuato a essere il settore più importante per gli investimenti, con un record di 366 miliardi di dollari impegnati nel 2021, in aumento del 6,5% rispetto al 2020.

Il trasporto elettrificato, compresa la spesa per i veicoli elettrici (EV) e le infrastrutture associate, è stato il secondo settore più grande con 273 miliardi di dollari di investimenti. Gli investimenti in veicoli elettrici sono aumentati del 77% all’anno nel 2021 e quest’anno potrebbero persino superare gli investimenti nelle energie rinnovabili, secondo BNEF.

La Cina è stata il paese leader con $ 266 miliardi di investimenti nel 2021, seguita dagli Stati Uniti con $ 114 miliardi di investimenti impegnati. I primi cinque paesi per investimenti energetici a basse emissioni di carbonio includevano anche Germania, Regno Unito e Francia.

Nonostante l’investimento globale record nell’energia a basse emissioni di carbonio nel 2021, questo non è abbastanza per mettere il mondo sulla buona strada per lo zero netto entro il 2050, secondo le stime di BNEF.

Secondo BNEF, gli investimenti devono triplicare per raggiungere una media di $ 2100 miliardi all’anno nel 2022-2025, e quindi raddoppiare di nuovo, fino a una media di $ 4,2 trilioni tra il 2026 e il 2030. Chi ci metterà tutti questi soldI? Voi, con le vostre tasse!!

“Agli attuali tassi di crescita, il settore dei trasporti elettrificati ha le migliori possibilità di mettersi sulla buona strada per tali livelli di investimento; altri settori sembrano meno propensi a rimettersi in carreggiata”, ha affermato BNEF.

Gli investimenti nell’energia a basse emissioni di carbonio devono triplicare se il mondo vuole raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, ha affermato alla fine dello scorso anno il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), Fatih Birol.

“C’è una grave discrepanza e più a lungo persiste questa discrepanza, maggiore è il rischio di ulteriori forti oscillazioni dei prezzi e maggiore volatilità in futuro”, ha detto Birol al Financial Times in ottobre.

Quindi gli investimenti per la transizione verde non ci sono, e non ci possono essere, tranne che creando una forte tassazione e una recessione europea e mondiale. Siatene almeno consci.



