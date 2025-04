Giudice Russo riapre la porta al Petrolio del Kazakistan

Un tribunale distrettuale russo ha stabilito che gli ormeggi del principale terminale di esportazione del petrolio kazako devono rimanere tutti aperti, il che probabilmente eviterà un calo delle esportazioni di greggio del Kazakistan.

All’inizio di questa settimana, la Russia ha ordinato la chiusura di due dei tre ormeggi del principale terminale di esportazione del petrolio sulla costa russa del Mar Nero che gestisce le esportazioni di petrolio del Kazakistan.

L’ordine di chiusura dei due ormeggi è stato emesso in seguito alle ispezioni di sicurezza effettuate dall’Agenzia federale russa per la supervisione dei trasporti, in seguito alla fuoriuscita di petrolio nello stretto di Kerch nel dicembre 2024. All’inizio della settimana, la Russia ha ordinato l’immediata chiusura degli ormeggi SPM-1 e SPM-2 del terminale del Caspian Pipeline Consortium (CPC).

La CPC ha ottemperato all’ordine di interdizione temporanea delle operazioni agli ormeggi SPM-1 e SPM-2 e li ha messi fuori servizio “fino a quando non saranno risolte le carenze individuate”.

L’interruzione delle operazioni su due dei tre ormeggi avrebbe potuto compromettere seriamente le spedizioni di greggio kazako se la sospensione fosse durata più di qualche giorno.

Per il momento, tuttavia, questa eventualità è stata scongiurata.

Il Tribunale distrettuale Primorsky di Novorossiysk ha stabilito che la CPC è responsabile dal punto di vista amministrativo per non aver superato alcuni controlli di sicurezza. CPC è stata multata di 2.350 dollari (200.000 rubli) “senza sospensione amministrativa delle operazioni della SPM”, ha dichiarato venerdì CPC.

Non è stato immediatamente chiaro quando CPC riprenderà le normali operazioni al terminale di esportazione.

Il consorzio gestisce l’oleodotto dalla costa del Mar Caspio, nel Kazakistan nordoccidentale, al porto di Novorossijsk, sulla costa russa del Mar Nero. Il porto gestisce la maggior parte delle esportazioni di greggio del Kazakistan da giganteschi giacimenti petroliferi gestiti da compagnie petrolifere internazionali, tra cui la supermaggioranza statunitense Chevron.

Affiliate di Chevron e dell’altra supermaggioranza statunitense, ExxonMobil, sono anche azionisti di minoranza di CPC, il cui maggior azionista è la Federazione Russa con una quota del 24%.