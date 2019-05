Gioco online, i nuovi dati del primo trimestre 2019 e i trend dei live games

Aumentano gli introiti del primo trimestre 2019 per quanto concerne il casinò. I dati sono stati pubblicati qualche settimana fa dalle principali società italiane e sono stati messi a disposizione degli osservatori nazionali, tutti i loro accessi. L’andamento dei casinò in Italia nel corso dell’ultimo periodo si è modificato non poco, ma nonostante i divieti anche di carattere normativo che sono stati pubblicati, sembrerebbe che il mercato sia ancora in crescita. Nel primo trimestre 2019 in particolare, sono stati pubblicati i dati su una crescita pari circa all’11,9%. Il casinò sta registrando una serie di incrementi soprattutto per quanto concerne i giochi classici come il vecchio blackjack oppure la roulette. La roulette, in particolare, ha registrato una crescita positiva aumentando le giocate del 44% circa.

I dati del primo trimestre 2019 sui giochi più diffusi dei casinò online

Tra i giochi più diffusi dei casinò live online nel corso degli ultimi tre mesi vi è la regina incontrastata: la slot machine. La slot machine riesce a incassare nel mercato del gioco online circa 3 milioni e 279 mila euro, ovvero il 3,53% in più rispetto al 2019. Parliamo di circa 111 mila euro in più di benefit per chi gioca a questo gioco. Ma ad avere segnali positivi è anche il punto banco con il 10,54% in più ed il gioco del poker ultimate del 24,85% in più. Questi dati fanno ben capire come in realtà gli utenti siano sempre alla ricerca di casinò online che possano fornire giochi classici e che richiamino al mondo classico dei games. La cosa importante quando si sceglie un casinò online è sempre cercare di trovare quelli che hanno il simbolo ADM, ovvero la garanzia dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Solo quei siti riusciranno a garantire una correttezza da un punto di vista formale dei dati e nella diffusione dei giochi o delle percentuali di vincita.

I casinò online e il cambiamento del mercato

I casinò online hanno cambiato profondamente il mercato del gioco rendendolo sempre più orientato a quelle che sono le esigenze del settore mobile. Tra quelli maggiormente in crescita nel corso dell’ultimo periodo, vi è il casinò di LeoVegas. Si tratta di un casinò online che offre tantissimi giochi da tavolo, ma anche blackjack, roulette o giochi classici da sala. La novità sta soprattutto nella possibilità di poter giocare live 24 ore su 24 tra tante proposte e varietà.

Il fenomeno del casinò online, le previsioni sui dati

Nei casinò online è possibile prevedere diversi tipi di dati anche per i prossimi trimestri. Dovrebbe esserci un’ascesa sempre del settore del casinò online. Invece, a rischiare di subire delle battute di arresto potrebbero essere quei portali e bookmaker che non hanno a disposizione una versione mobile. Infatti, non è un caso che il 4% degli investimenti di chi opera nel settore dei giochi online , riguardi proprio la possibilità di sviluppare piattaforme di gioco anche per dispositivi mobili.



