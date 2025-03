Giappone: record nel numero dei suicidi dei Giovani. Cosa non funziona nella società?

Il numero di persone morte per suicidio in Giappone è sceso al secondo livello più basso nel 2024 da quando sono iniziate le registrazioni nel 1978, secondo un rapporto del ministero della Salute basato sulle statistiche dell’Agenzia Nazionale di Polizia pubblicate venerdì.

Eppure, nella buona notizia, ce n’è una pessima: il numero di studenti suicidi delle scuole elementari, medie e superiori ha raggiunto un livello record, evidenziando le crescenti preoccupazioni per la salute mentale dei giovani.

Il numero totale di suicidi è sceso a 20.320 lo scorso anno, con un calo di 1.517 unità rispetto all’anno precedente. Il tasso di suicidi del Paese – il numero di persone che si sono uccise ogni 100.000 abitanti – si è attestato a 16,4, in calo rispetto a 17,6.

I suicidi sono diminuiti in quasi tutte le fasce d’età, con il calo più significativo registrato tra i cinquantenni, il cui tasso è sceso del 2,6 – anche se continuano a rappresentare il numero più alto di morti, con 3.799.

I suicidi tra gli adolescenti sono rimasti stabili, con un aumento di circa il 13% per le femmine di età inferiore ai 19 anni.

“Il numero di suicidi tra gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori è arrivato a 529, il più alto dall’inizio delle statistiche”, ha dichiarato il Segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi in una conferenza stampa venerdì. “È una situazione estremamente allarmante e la prendiamo molto sul serio”.

“I ministeri competenti continueranno a lavorare insieme e si impegneranno al massimo per proteggere la vita dei bambini”, ha aggiunto.

Nel 2024 ci sono stati 16 suicidi in più tra gli studenti rispetto all’anno precedente, e il totale ha superato i 500 per il terzo anno consecutivo. La cifra ha superato il precedente record di 514 registrato nel 2022.

Le statistiche mostrano le ragioni o i motivi dei suicidi, ammettendo più fattori per ogni caso. I problemi scolastici, come i voti bassi e l’incapacità di decidere un corso futuro, sono stati citati nel maggior numero di casi (272). Problemi di salute, come la depressione, sono stati citati in 164 casi, e problemi familiari, come i cattivi rapporti con i genitori, in 108 casi.

I problemi legati alla scuola sono rimasti la causa più comune di suicidio in questo gruppo, seguiti da problemi di salute e familiari. La scuola in Giappone è particolarmente stressante, perché è un ambiente competitivo, duro, per ragazzi spesso psicologicamente deboli. Inoltre non c’è via d’uscita.

Per quanto riguarda i mesi, il numero più alto di suicidi – 1.903 – si è verificato in aprile, in coincidenza con l’inizio dell’anno accademico e fiscale, quando molte persone si trovano ad affrontare nuove sfide, monetarie e scolastiche.

Il numero di suicidi è diminuito in tutti i sessi, anche se il numero di uomini che si sono uccisi è rimasto 2,1 volte superiore a quello delle donne.

Un problema grande per la società giapponese

Il tasso di suicidi in Giappone è il più alto tra i sette principali Paesi industrializzati e il quarto più alto al mondo, dopo Corea del Sud, Lituania e Slovenia, secondo il libro bianco del Ministero della Salute sulle misure per affrontare i suicidi pubblicato a ottobre.

Hayashi ha anche ribadito un messaggio congiunto dei ministeri competenti, diffuso per la prima volta insieme ai dati preliminari. “Se vi sentite turbati o ansiosi, non tenetevelo per voi, ma cercate di parlare con qualcuno. Se parlare direttamente vi sembra difficile, prendete in considerazione i servizi di consulenza sui social media”.

“Se notate che qualcuno intorno a voi si comporta in modo diverso dal solito, fatevi sentire e ascoltate le sue preoccupazioni”.

Il problema è che ci sono più motivi per morire che per vivere. La speranza è il bene più raro sulla Terra, molto più che le terre rare.