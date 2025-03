Germania: il Leader dei monitor e specchietti per auto Insolvente e vicino al Fallimento

Flabeg Automotive Germany GmbH è considerata lo specialista del vetro lavorato per auto, in particolare per specchi e display dei veicoli. La gamma di prodotti comprende head-up display, elementi della console centrale e specchietti retrovisori interni ed esterni.



Nel luglio 2024 la società ha dichiarato bancarotta. Sotto la guida del direttore generale Thorsten Hosung, l’azienda è stata inizialmente stabilizzata. Fu trovato un investitore, ma l’acquisizione era subordinata a una condizione: un nuovo vetro speciale fosse pronto per il lancio sul mercato.La settimana scorsa il prodotto non ha superato un test di sicurezza fondamentale. Senza questo turnover viene a mancare la base economica per la prosecuzione delle attività. “Ecco perché nessuno dei potenziali investitori è disposto ad acquisire Flabeg Germania”, ha spiegato Böhm. Fine della corsa, si chiude.

L’industria automobilistica sotto pressione: numerosi fallimenti

Nei prossimi giorni, 100 dipendenti perderanno immediatamente il lavoro. Si prevede che altri 80 contribuiranno alla liquidazione della società entro maggio 2025.

Flabeg ha una storia di 140 anni e gestisce sedi in sette paesi. L’insolvenza riguarda esclusivamente Flabeg Automotive Germany GmbH di Furth am Wald. La società madre, Flabeg Automotive Glass Group GmbH, ha sede a Norimberga. Altre filiali si trovano nella Repubblica Ceca, in Ungheria, in Francia, in Cina, negli Stati Uniti e in Brasile.

La crisi non riguarda solo Flabeg. Secondo la società di consulenza aziendale Falkensteg, nell’ultimo trimestre del 2024 si è registrato un numero record di fallimenti.

Hanno presentato istanza di fallimento 64 aziende con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro. Ciò rappresenta un aumento del 31 percento rispetto al trimestre precedente e all’anno precedente. Particolarmente colpiti sono i fornitori del settore automobilistico, con 13 fallimenti. Anche l’industria metalmeccanica e il settore immobiliare registrano tassi di insolvenza elevati.

I problemi strutturali aggravano la situazione

Molti fornitori del settore automobilistico stanno affrontando sfide enormi. L’aumento dei costi, il calo delle vendite e i cambiamenti tecnologici stanno mettendo sotto pressione il settore. Sono particolarmente colpite le aziende che dipendono fortemente dai singoli clienti o che non possono permettersi grandi investimenti in nuove tecnologie.

Flabeg alla fine è saltata a causa di un’innovazione di prodotto fallita. Senza il lancio sul mercato pianificato, non c’erano le basi economiche per trattenere l’investitore. Un tipico esempio dei problemi strutturali che gravano su molte aziende tradizionali del settore.

Prospettive future incerte

L’insolvenza di Flabeg Automotive Germany è solo uno dei tanti fallimenti aziendali in aumento. L’industria automobilistica resta in movimento, ma le sfide aumentano. Senza innovazione e stabilità finanziaria, per molti fornitori resta difficile sopravvivere sul mercato a lungo termine.