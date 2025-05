Germania: continua la crescita nel numero di Fallimenti Aziendali e Privati. La crisi continua

Secondo i dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis), ad aprile 2025 le richieste di procedure fallimentari standard in Germania sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Questo incremento rientra nell’ordine di una singola cifra percentuale, similmente a quanto osservato a marzo 2025 (+5,7%). Questo dato segna un cambiamento rispetto al periodo che va da luglio 2024 a gennaio 2025, in cui si erano registrati aumenti a doppia cifra rispetto all’anno precedente, ma comunque continuiamo a vedere un aumento di questo dato che mostra la difficoltà del sistema economico tedesco.

Ecco il relativo grafico da Destatis:

È importante notare che questi dati vengono inclusi nelle statistiche solo dopo la prima decisione del tribunale fallimentare. Spesso, la data effettiva della richiesta di fallimento è antecedente di circa tre mesi. Le statistiche sull’insolvenza includono solo le cessazioni di attività che avvengono tramite procedure concorsuali. Non comprendono le chiusure dovute ad altri motivi o quelle avvenute prima che si verificassero gravi difficoltà di pagamento.

Circa il 30% delle procedure fallimentari in Germania sono procedure standard, che riguardano principalmente le aziende (circa il 55% delle procedure standard totali), ma anche persone economicamente attive come soci di società e lavoratori autonomi.

La frequenza dei fallimenti è calcolata in base al numero di aziende registrate.

Aumento significativo dei fallimenti aziendali a febbraio 2025

Se scompiniamo però i dati per tipologia di fallimenti abbiamo il quadro più preciso della sofferenza del sistema economico tedesco: secondo i risultati definitivi, a febbraio 2025 i tribunali locali tedeschi hanno registrato 2.068 casi di fallimento aziendale, con un aumento del 15,9% rispetto a febbraio 2024.

Le stime sui crediti dei creditori derivanti da questi fallimenti ammontano a circa 9,0 miliardi di euro, una cifra nettamente superiore rispetto ai circa 4,1 miliardi di euro registrati a febbraio 2024.

Maggiore frequenza di fallimenti nel settore dei trasporti e della logistica

A febbraio 2025, in Germania si sono verificati in media 6,0 fallimenti aziendali ogni 10.000 aziende. Il settore più colpito è stato quello dei trasporti e dell’immagazzinamento, con 10,0 casi ogni 10.000 aziende. Seguono i servizi economici (come le agenzie interinali) con 9,3 casi e il settore dell’ospitalità con 9,0 fallimenti ogni 10.000 aziende.

Crescita anche nei fallimenti dei privati

A febbraio 2025, si sono registrati 6.075 fallimenti di privati, segnando un aumento del 4,8% rispetto a febbraio 2024.

In sintesi, i dati preliminari e definitivi per i primi mesi del 2025 continuano a mostrare una crescita nel numero di fallimenti in Germania, sia per quanto riguarda le aziende che i privati, sebbene il tasso di crescita delle insolvenze standard ad aprile 2025 sia tornato a una singola cifra percentuale dopo un periodo di aumenti a doppia cifra.

Sarò interessante vedere come questa ondata di fallimenti impatterà sul sistema bancario tedesco, molto esteso e frammentato.

Quindi l’economia tedesca è ancora in profondo affanno, non c’è molto da fare. Ci vorrà del tempo prima che si possa vedere una seriea ripresa, dati i problemi legati ai costi energetici. Questa è la vera sfida per il neo cancelliere Merz, che si interessa troppo di AfD e poco delle misure necessarie per far riprendere l’economa tedesca.