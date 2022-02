Gentiloni: “le vaccinazioni obbligatorie non sono più necessarie”. Allora perchè i tuoi compagni le impongono in Italia?

Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, italiano, ha affermato di non vedere alcun motivo per cui i governi introducano gli obblighi vaccinali contro il coronavirus, dato il calo nella la gravità della pandemia.

“La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 ha avuto la sua giustificazione mesi fa“, ha detto Gentiloni ai quotidiani tedeschi ripresi da DW

“Ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria”. Sarebbe interessante sapere se parlasse a nome della Commissione. Ha notato la diminuzione generale dei decessi e dei ricoveri in tutta l’Unione europea.

“Siamo sulla stessa strada per allentare le restrizioni, paese per paese“, ha affermato il commissario. Ha sottolineato di non essere contrario in linea di principio alle vaccinazioni obbligatorie. Però, intanto inizia a fare retromarcia…

Gentiloni ha poi citato la vaccinazione contro il morbillo, dimostrando di non avere un’idea di quello che sta succedendo, ammettendo che, comunque, la responsabilità della decisione è dei governi.

Sarebbe divertente sapere, a questo punto, perché il suo compagno di merende Speranza faccia partire l’obbligo vaccinale per gli over cinquanta da dopodomani. Se perfino i commissari ammettono sia inutile, abbiamo un ministro che vuole essere più realista del Re.



