Gasolio: Mosca raddoppia le vendite grazie a Trump, ma gli Stati Uniti restano a secco

Cinque settimane fa la Casa Bianca aveva promesso che il Cremlino avrebbe rifornito subito il mercato americano per abbattere il costo dei carburanti, ma la realtà dei porti racconta un fallimento clamoroso. Mentre la Russia ha raddoppiato le sue esportazioni di gasolio in ottobre incassando miliardi grazie ai prezzi elevati, nemmeno un singolo barile è sbarcato negli Stati Uniti. Le petroliere hanno cambiato rotta per paura di azioni legali e l’unica nave rimasta, la Agioi Fanendes, galleggia immobile nell’Atlantico in attesa di un compratore che non esiste, mentre le scorte americane toccano i minimi dal 2003.

I numeri del paradosso: chi ci ha guadagnato davvero

L’accordo annunciato il 9 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin doveva servire a raffreddare i listini alla pompa negli Stati Uniti. I dati raccolti dalla società di analisi Kpler e ripresi dal Financial Times mostrano che in ottobre Mosca ha spedito via mare 271.000 barili al giorno di diesel, esattamente il doppio rispetto ai 135.000 di settembre.

Tanker carrying Russian diesel turns around 740 km from New York The Agioi Fanendes left Primorsk on 22 October and was due to deliver 40,000 tonnes of fuel to the US coast. However, since Monday, the vessel has been slowly (but surely) zigzagging away from the American coast,… pic.twitter.com/ahgwth4PAm — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Questo balzo ha permesso alle casse russe di approfittare di un mercato globale affamato di carburanti, ma il flusso ha preso ben altre direzioni rispetto a New York o Houston.

I carichi aggiuntivi sono finiti in Brasile, che a novembre ha superato la Turchia come primo acquirente, e in altri mercati emergenti. Per di più, come fa notare Richard Bronze di Energy Aspects, il raddoppio russo parte da una base bassissima: la media storica di ottobre degli ultimi cinque anni era di circa 700.000 barili giornalieri. Mosca viaggia quindi a poco più di un terzo del suo potenziale abituale, con 985.000 tonnellate caricate in ottobre contro i 2,7 milioni del novembre 2025.

La Casa Bianca prova a difendere l’operazione sostenendo che si tratta di un “accordo per il mondo”. L’idea è che ogni barile russo sbarcato in Brasile liberi un barile texano che non deve più essere esportato a sud, calmierando indirettamente i prezzi globali. Il ragionamento fila sulla carta, ma è ben lontano dalla promessa iniziale di rifornire direttamente il mercato interno statunitense.

Petroliere in fuga e il blocco dei tribunali americani

La parte statunitense di questo commercio esiste solo sugli schermi dei radar navali. Dopo la deroga concessa dal Tesoro americano (OFAC) valida fino al 7 aprile, tre navi si erano mosse verso gli USA per un totale di circa 140.000 tonnellate di gasolio: la Agioi Fanendes (partita dal porto baltico di Primorsk il 22 ottobre con 40.000 tonnellate), la Leruo e la Talisman.

A quel punto non è intervenuta la marina militare, ma gli avvocati e i politici locali, creando un cortocircuito istituzionale:

Il fronte del Congresso: Un gruppo bipartisan di parlamentari ha avvertito le banche e le autorità portuali di New York, New Jersey, Houston, Beaumont e Corpus Christi che scaricare quel greggio lavorato violerebbe il divieto federale sulle importazioni energetiche russe votato nel 2022.

Un gruppo bipartisan di parlamentari ha avvertito le banche e le autorità portuali di New York, New Jersey, Houston, Beaumont e Corpus Christi che scaricare quel greggio lavorato violerebbe il divieto federale sulle importazioni energetiche russe votato nel 2022. Pressioni sugli armatori: Il senatore Richard Blumenthal ha scritto direttamente all’armatore greco della Agioi Fanendes, avvisandolo che lo sbarco lo avrebbe reso complice di una transazione illegale.

Il senatore Richard Blumenthal ha scritto direttamente all’armatore greco della Agioi Fanendes, avvisandolo che lo sbarco lo avrebbe reso complice di una transazione illegale. Il muro del New Jersey: La governatrice Mikie Sherrill ha ordinato ai terminalisti di respingere le navi, ricordando che una licenza del Tesoro non può cancellare una legge del Congresso e minacciando pesanti sanzioni civili e penali.

Di fronte al rischio di spendere in cause legali molto più del risparmio ottenuto sul carburante, gli operatori privati si sono tirati indietro. La Leruo ha virato verso il Brasile e la Talisman si è diretta nel Mediterraneo.

La sola Agioi Fanendes si è fermata a circa 400 miglia nautiche dalla costa orientale americana. È lì che galleggia, con i suoi 300.000 barili a bordo: una quantità che, su un consumo statunitense di 4 milioni di barili di distillati al giorno, coprirebbe meno di due ore di fabbisogno nazionale. Una goccia nel mare, come l’ha definita Brian Mandell di Phillips 66.

Raffinerie colpite e manutenzione rinviata: perché la crisi durerà fino al 2027

C’è poi un problema industriale e fisico che nessuna deroga burocratica può risolvere. Il raddoppio dell’export russo in ottobre è stato possibile solo perché l’Ucraina aveva sospeso per due settimane gli attacchi con i droni durante la cosiddetta “tregua energetica” voluta da Washington. Dal 30 ottobre i raid sulle raffinerie sono ripresi e il giorno seguente Mosca ha dovuto prorogare fino a gennaio il divieto di esportazione per proteggere il proprio mercato interno, dove la benzina scarseggia ed è già soggetta a razionamenti.

I dati della banca d’affari Goldman Sachs tracciano un quadro severo per l’economia reale e per i costi di trasporto nei prossimi mesi:

Indicatore / Area Situazione attuale Impatto sul mercato Raffinerie russe ferme +4,2 milioni di barili/giorno sopra la media stagionale Capacità bloccata intorno ai 4 milioni di barili/giorno Fermi in Medio Oriente +1,6 milioni di barili/giorno sopra la norma Deficit combinato con la Russia fino a 7 milioni in estate Scorte USA di diesel Sotto i 100 milioni di barili Livello più basso mai registrato dal 2003 Scorte a Singapore e ARA -44% distillati medi (Singapore), -56% jet fuel (Europa) Margini di raffinazione previsti tra 19 e 33 $/barile nel 2027 (contro una media storica di 10 $)

Per sfruttare i margini altissimi di questo autunno, le raffinerie di tutto il mondo hanno lavorato a pieno regime, rimandando il 27% delle manutenzioni programmate (-1,7 milioni di barili al giorno). Ma gli impianti chimici non possono girare all’infinito senza revisioni. Tutto il lavoro rinviato oggi si concentrerà nella primavera del 2027, quando i fermi per manutenzione in Asia (esclusa la Cina) supereranno del 50% i livelli normali.

Anche se la guerra finisse domani mattina, la carenza fisica di impianti e le scorte a terra manterranno caro il gasolio per tutto il 2027, pesando direttamente sui bilanci della logistica, dell’agricoltura e dell’industria manifatturiera occidentale.