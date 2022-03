Gas Naturale: la Germania si affida al “democratico” Qatar per lasciare la Russia

Secondo quanto riportato da SZ, il ministro federale dell’Economia Robert Habeck (Verdi) considera di aprire un nuovo forte legame commerciale con il Qatar, nel tentativo di superare la dipendenza dalla Russia sul piano energetico.

Habeck ha dichiarato dopo un incontro con il ministro dell’Economia del Qatar di voler incrementare la cooperazione del paese con l’economia tedesca, fornendo assistenza anche per la crescita nel settore delle energie rinnovabili. Ricordiamo che, nella visione strettamente mercantilistica tedesca, non è possibile vedere un paese come mero fornitore, magari per favorire l’equilibrio con esportazioni altrove, ma il paese stesse deve essere, in qualche modo, coinvolto con l’industria tedesca anche in altri settori. Altro settore in cui la Germania vuole sviluppare la collaborazione, essenzialmente per pagare il gas, è il settore delle tecnologie biomedicali, in forte sviluppo nelle cliniche dell’area.

Il ministro dell’Economia del Qatar non poteva che essere d’accordo, anche perchè apre la Germania agli investimenti qatarioti, e in questo modo la Germania cerca di mettere le mani su quello che fino a ieri era il maggior esportatore di Gas Naturale Liquido al mondo, superato nel 2022 solo dagli USA, in cui il settore è in rapida crescita.

Certo, dal punto di vista della legittimità democratica la Germania fa un grosso passo avanti: se la Russia era una democrazia estremamente imperfetta, il Qatar è un’autocrazia in cui il potere è concentrato nelle mani, personalmente, dell’Emiro appartenente alla famiglia Al Thani. Nulla di male, non siamo qui per fare etica, “Paese che vai, governo che trovi”. Il motto di questo Paese è: Dio, Nazione e l’Emiro.

Tra l’altro quest’anno si terranno i mondiali di calcio in Qatar, per i quali il Paese ha investito moltissimo, magari pagando un po’ in ritardo, e un po’ schiavizzando, gli operai addetti alla costruzione, il tutto con il perfetto accordo con la FIFA. I Tedeschi sono grandi appassionati di calcio e su questo metteranno una pietra, tombale, per godersi le partite e, soprattutto, i nuovi affari. Il tutto con la benedizione del ministro “Verde”.

PS: ma il CO2 del gas qatariota è migliore di quello del gas russo?



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐