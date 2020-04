GALBRAITH OSPITE DI EURECA: L’ITALIA NON FIRMI L’ACCORDO UE

«L’Italia non firmi l’accordo con l’Europa’». James Kenneth Galbraith, uno dei 101 grandi economisti che hanno firmato questo appello, domani giovedì 16 aprile, alle ore 16, in diretta dal Texas parteciperà alla tavola rotonda on line promossa da Eureca, condotta da Angelo Polimeno Bottai, presidente dell’associazione e vicedirettore del Tg1 e che verrà trasmessa in tempo reale sui siti ilgiornale.it ; affaritaliani.it ; assoeureca.eu e sul canale youtube di Eureca.

Già consulente della Casa Bianca e del governo greco nella crisi del 2010 e oggi docente alla “Lyndon B. Johnson School of Public Affairs” e al dipartimento di Politica della Università del Texas di Austin, Galbraith e gli altri sottoscrittori del documento ritengono che l’intesa raggiunta il 9 aprile dall’Eurogruppo sia del tutto insufficiente per fronteggiare la pandemia e le sue conseguenze. E, soprattutto, sconsigliano fortemente l’Italia dall’accettare soluzioni che comporterebbero un aumento del suo debito pubblico.

Nel corso dell’incontro, dal titolo «Usa, Europa e lo spetto della crisi» e al quale parteciperanno anche il giornalista e saggista americano Andrew Spannaus e Giuseppe De Lorenzo de Il Giornale, Galbraith discuterà anche della situazione economica mondiale, di come l’amministrazione Trump sta affrontando l’emergenza coronavirus, delle possibili ricadute sulla corsa alla Casa Bianca del prossimo autunno e dei rapporti con la Cina e la Russia.



