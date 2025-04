Francia: record deficit commerciale, e deficit di bilancio. Dov’è Monti?

Mentre tutti criticano Trump, c’è un paese europeo che dovrebbe mitarlo, perché non riesce a mettere in linea la sua bilancia commerciale. Il deficit commerciale della Francia è aumentato a 7,9 miliardi di euro nel febbraio 2025, rispetto ai 6,5 miliardi di euro di gennaio e al di sopra delle aspettative del mercato di 5,4 miliardi di euro.

Questo dato segna il più grande divario commerciale dallo scorso settembre, trainato da un aumento del 2,4% su base mensile delle importazioni a 57,5 miliardi di euro, guidato da maggiori acquisti di prodotti editoriali e di comunicazione (+13,8%), mezzi di trasporto (+7,2%) e idrocarburi naturali (+5,2%).

Le importazioni sono cresciute in tutte le principali regioni: Medio Oriente (+15,7%), UE (+5,6%), Asia (+1,1%) e America (+0,8%). Nel frattempo, le esportazioni si sono fermate a 49,7 miliardi di euro, con aumenti nei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+8,7%) e negli idrocarburi naturali (+3,1%) compensati da cali nei mezzi di trasporto (-4,9%) e nei prodotti petroliferi raffinati e coke (-2,2%).

A livello regionale, le esportazioni sono diminuite verso l’UE (-1,4%) e il Medio Oriente (-7,3%), ma sono aumentate in America (+8%), Asia (+4,4%) e Africa (+3,3%). Però quelle verso gli USA rischiano di essere aumentate solo temporaneamente.

Ecco il relativo grafico:

La Francia ora sta vivendo con un doppio deficit: di spesa pubblica, con un 5,25% del PIL nel 2024 e un previsto 5% per il 2025 (se lo rispetta), a cui si accompagnano potenti deficit commerciali. per loro fortuna Monti non è francese, se no avrebbe iniziato ad affermare che Parigi sta vivendo al di sopra delle sue possibilità ed avrebbe preparato qualche norma per punire i redditi e i consumi.

Invece hanno Macron e, per ora, un atteggiamento aggressivo che, francamente, è completamente fuori luogo.