FRANCIA IN FIAMME CONTRO LA LEGGE SALVA-POLIZIA DI MACRON

Nuove grane per Emanuel Macron, ma questa volta se le è cercate. Migliaia di manifestanti si sono concentrati a Parigi per protestare contro la proposta di legge, presentata giovedì scorso, secondo la quale non sarà possibile più diffondere foto o riprese della polizia in azione senza nascondere i visi, pena una condanna sino a 45 mila euro di multa . La proposta è stata letta non come un protezione della privacy dei poliziotti, ma come la volontà di nascondere le loro malefatte, sanche perchè la norma colpisce sia i cittadini comuni , sia i giornalisti.



Le manifestazioni hanno visto migliaia di persone in piazza a Parigi, con lanci di numerose bombe fumogene ad alta intensità e sono proseguite per tutta la giornata.

Le peuple prend conscience que la répression tous azimuts avec les lois liberticides de #macron et de l'extrême-droite, c'est la mort de l'État de droit.#Manifestation avec la place du Trocadéro totalement pleine.#StopLoiSecuriteGlobale#21novembre #paris pic.twitter.com/vkM4hK9vVu — cousin hub #AvenirEnCommun #JLM2022 (@x_CousinHub) November 21, 2020

Le manifestazioni hanno alternato scontri e momenti di grande tensione, ad altri meno tesi con anche i poliziotti che si sono tolti volontariamente i caschi di fronte ai manifestanti.

Viste le tensioni economiche e sociali legate l Covid-19 non si sentiva proprio il bisogno di acuirle con una decisione che, francamente, è sbagliata nei tempi e nei contenuti. Ci sono decine di video sulle violenze della polizia, e l’emergenza Covid-19 avrebbe richiesto di affrontare ben altri problemi. A meno che Macron non voglia causare queste manifestazioni per distrarre dai fallimenti della sua politica sanitaria.