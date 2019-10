FLASH: Crollo vendite al dettaglio USA. Scende l’unico valore fortemente positivo dell’economia mondiale

posted by Fabio Lugano

Dagli USA non arrivano buone notizie. Nel mese di settembre si è assistito ad un crollo delle vendite al dettaglio, e questa volta c’è anche una grossa novità relativa alla composizione delle vendite stesse.

Iniziamo con il dato totale, che indica un calo dello 0,3%

La particolarità è che, questa volta, per la prima volta, si assiste ad un calo dele vendite “Non in negozio”, cioè per corrispondenza o online:

Naturalmente non sono state solo le vendite per corrispondenza ed online a calare: ci sono anche autoricambi, stazioni di servizio, rivendite di auto, rivendite di prodotti edili e general stores. Cala tutto cioè che p legato al settore auto, non solo le vendite di automobili, ma anche quello che legato alla mobilità.

Il rallentamento delle vendite al dettaglio, quindi dei consumi, è molto importante perchè significa che l’economia che in questo momento sta trainando mezzo mondo inizia a vendere meno al dettaglio, quindi a comprare meno. I consumi USA erano forse l’unico elemento che manteneva un certo ottimismo sull’andamento dell’economia mondiale. Ora si che sta veramente arrivando l’inverno.