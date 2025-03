“Five Eyes” in crisi per la ridefinizione dell’intelligence USA

La portata di un potenziale cambiamento nella politica statunitense, soprattutto nei confronti della Russia, non è ancora chiara. Tuttavia, la sospensione da parte degli Stati Uniti della condivisione di informazioni con l’Ucraina è stata interpretata come un segnale di una possibile frattura. Un funzionario occidentale ha infatti dichiarato che gli alleati stanno valutando attentamente le conseguenze di quello che potrebbe essere un cambiamento epocale.

In risposta a queste preoccupazioni, Brian Hughes, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha affermato che l’amministrazione Trump ha una visione chiara riguardo agli avversari degli Stati Uniti.

Spy agencies around the world may limit their information-sharing with the U.S. due to its reconciliatory approach to Russia – NBC News

Intelligence agencies among American allies – including Five Eyes Spy Alliance (US, UK, New Zealand, Australia, and Canada), Israel, and Saudi… pic.twitter.com/b4Lwp7Sw11

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 6, 2025